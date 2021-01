Plast

EU-länder kan behöva betala avgift för plastavfall som inte återvinns

Publicerad: 8 Januari 2021, 10:40



Bland dem som har varit mest utsatta för plastexport är länder som Malaysia, Indonesien och Thailand. Foto: K.M. Chaudary TT

EU vill införa en avgift på på all plast som inte återvinns under kontrollerade former. På så sätt vill man förhindra att plastavfall hamnar i orätta händer, bränns eller expoteras till utvecklingsländer.

EU-kommissionen planerar att ändra reglerna för förpackningsdesign, avfallstransporter och uttjänta fordon för att hindra att plastavfall hamnar i orätta händer när exporten av plastavfall till utvecklingsländer minskar. Bland annat planerar EU-kommissionen att införa en avgift som medlemsländerna behöver betala för varje ton plastavfall som inte återvinns. Det rapporterar Ends Europe. Det var efter att Europeiska Revisionsrätten slagit ner på medlemsländernas bristande rapportering om återvinningsnivåer och varnat för att kriminella organisationer ska ta hand om orapporterat plastavfall som chefen för grön ekonomi på EU:s miljödirektorat, Kestutis Sadauskas, svarade på frågor från pressen. ”Jag är ganska säker på att det här kommer att åtgärda bekymret med statistiken”, sade Saudaskas om den nya planerade avgiften på icke återvunnet plastavfall enligt Ends Daily. På senare tid har det enligt Ends höjts röster från framför allt grönt och liberalt håll i EU-parlamentets budget- och miljökommittéer om att det inte automatiskt blir mindre plastavfall för att återvinningsmålen höjs, om den totala avfallsmängden ökar. Enligt Saudaskas är det viktigt att se till att nya regler inte bara leder till nya förpackningsmaterial utan också till minskade förpackningsmängder.

Pernilla Strid pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se