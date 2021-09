Mardrömsutvecklingen: Plasten i havet tredubblas och kostnaderna skenar

En ny rapport från WWF visar att kostnaderna för att tackla effekterna av 2019 års plastproduktion uppgick till gigantiska 32 biljoner kronor, det vill säga 32 000 miljarder eller ungefär lika mycket som Indiens hela BNP det året. Som om inte detta var illa nog visar rapporten också att det globala plastskräpet i haven uppskattas att tredubblas till år 2040. Från dagens 11 miljoner ton till 29 miljoner ton.

”Priset för samhället, miljön och ekonomin för att tackla plastavfallet är minst 10 gånger högre än marknadspriset på jungfrulig plast, vilket är skrämmande och helt orimligt”, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, i en kommentar.

Rapporten från WWF släpps i samband med den ministerkonferens om plastavfall som hölls i Geneve den 1-2 september. I samband med rapporten uppmärksammar WWF också sitt plastupprop för att samla allmänheten kring frågan och pressa beslutsfattare. Ett upprop som redan nu samlat underskrifter från över 2 miljoner människor och ett 80-tal företag.

WWF anser att deras rapport, ”Plastics: The cost to society, environment and the economy”, tydligt visar hur svaga lagar, felriktade incitament, lågt pris på jungfrulig plastråvara och brist på system för återvinning- och avfallshantering bidrar till ökad konsumtion av ny plastråvara och därmed växande avfall. Undersökningen uppges bygga på känd öppen data kring kostnader för allt från råvaruutvinning till avfallshantering.



”Plastics: The cost to society, environment and the economy”