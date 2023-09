Regeringen avskaffar plastpåseskatten

När skatten infördes 2020 var Pourmokhtaris eget parti, Liberalerna, liksom de nuvarande regeringskollegorna Kristdemokraterna båda positiva till plastpåseskatten. Nu har de alltså bytt fot.

”Det vi märker är att vi i Sverige redan överträffar EU:s mål med god marginal. Vi använder plastpåsarna på ett bra och miljömedvetet sätt”, säger Romina Pourmokhtari till Svt.

I dag är skatten tre kronor för bärkassar och 30 öre för påsar till frukt och grönt. Plastpåseskatten infördes 2020 som ett sätt att nå EU:s mål om en minskad användning av plastbärkassar. Tidigare i år föreslog Tidö-partierna, regeringen (M+KD+L) tillsammans med SD, en sänkning av plastpåseskatten. Men nu slopas den i stället helt från november 2024.

EU:s målsättning är att komma ner till en förbrukning av som mest 40 bärkassar per person och år. Sedan skatten infördes i Sverige har förbrukningen av bärkassar tydligt gått ner, från 83 stycken per person och år 2017 till 17 stycken under förra året, enligt siffror från Naturvårdsverket.

”Vår bedömning är att skatten har haft en stor effekt och minskat antalet plastpåsar, vi ligger nu på 15 plastpåsar per person och år och EU-målet är 40. Om skatten försvinner vet vi inte om konsumenterna har ändrat sina vanor och fortsätter ta med egna påsar eller om de börjar köpa plastpåsar igen, det återstår i så fall att se”, sa Åsa Stenmarck, ansvarig för nationell plastsamordning vid Naturvårdsverket, till Aktuell Hållbarhet tidigare i år.

Klimat- och miljöministern säger att man planerar att följa hur plastpåsekonsumtionen utvecklar sig efter den borttagna skatten.

”Vi kommer att behöva se vad effekterna blir när skatten plockas bort och följa det noga, men vi har en övertygelse att svenska folket använder plastpåsarna på ett klokt sätt i sin vardag och att de därför inte behöver vara extra dyra”, säger Pourmokhtari.

Enligt beräkningar försvinner cirka 650 miljoner kronor i skatteintäkter med den borttagna plastpåseskatten.