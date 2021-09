Stora mikroplastutsläpp från vissa konstgräsplaner

I Sverige finns 120 hektar gjutet gummi på lekplatser och idrottsanläggningar. I en ny rapport konstateras att utsläppen kan skilja så mycket som femtio gånger mellan olika konstgräsplaner.

”Så det är väldigt viktigt att identifiera dessa ytor och sätta in åtgärder. Med bra anläggningsteknik och regelbundet underhåll kan utsläppen minska markant”, säger Mikael Olshammar, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.

Genom att analysera tvättvatten från rengöringsmaskiner har forskarna kunnat beräkna utsläppen av mikroplast per kvadratmeter. Resultaten visar att de ligger på samma nivå som trafikerade vägar. Men totalt sett är utsläppen från gummiytor och konstgräsytor utan granulat cirka tjugo ton per år, vilket kan jämföras med vägtrafikens 8200 ton per år eller konstgräsplaner med granulat som ligger i storleksordningen 700 ton per år.

Mikael Olshammar konstaterar dock att utsläppen är långt ifrån försumbara och relativt lättåtgärdade då ytorna är väldefinierade. Det behöver också utvecklas standardiserade metoder för att identifiera de högutsläppande konstgräsplanerna för att sätta in åtgärder.

Rapporten är författad av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH i samarbete med företaget Sandmaster och beställd av Naturvårdsverket.



Läs rapporten om mikroplast från lekplatser och konstgräsplaner