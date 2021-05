Sverige på väg att nå mål om plastpåsar

Sedan Sverige införde en skatt på plastbärkassar 2017 har användningen minskat och är nu nere på 55 kassar per person under 2020. Det innebär att EU-målet om 40 plastbärkassar per person år 2025 är inom räckhåll, även om det kommer krävas mer arbete för att nå dit. Den slutsatsen drar Naturvårdsverket som nu har sammanställt statistik om Sveriges förbrukning av plastbärkassar.

2017 låg förbrukningen på 83 plastbärkassar per person, 2019 förbrukade vi 74 plastbärkassar per person och under 2020 var siffran 55 plastbärkassar per person, visar myndighetens genomgång.

”Införandet av detta styrmedel har haft stor påverkan på förbrukningen av plastbärkassar i Sverige. Det har framkommit att flera aktörer i branschen noterade en ökning av försäljningen fram till att skatten trädde i kraft och därefter en drastisk minskning som höll i sig resten av året”, skriver Naturvårdsverket i en kommentar.

Alla butiker och restauranger har sedan 2017 haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska. Alla som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige ska rapportera antalet plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden till Naturvårdsverket.