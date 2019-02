Miljömedvetna vill veta mer om kläders klimatpåverkan

När deltagare i appen Grönt väders klimatpanel ska köpa kläder saknar de information om klädernas klimatpåverkan. Kunskapen om textilier och dess klimatpåverkan är alltså liten även i en utpräglat miljömedveten målgrupp, visar en ny undersökningen.

Väderappen Grönt väder erbjuder användarna att delta i en klimatpanel och svara på återkommande frågor kopplade till klimatfrågan. Den här gången har de 600 deltagarna i panelen berättat hur de resonerar vid klädköp och vad de tror är mest och minst miljövänligt.

Panelen fick bland annat uppskatta antalet plagg de köper på ett år. Många angav att de köper mellan 5 och 20 plagg. Hälften trodde samtidigt att svensken i genomsnitt köper just 5-20 plagg per år. Sanningen är att svensken i genomsnitt köper 50 plagg per år.

Även på andra områden visar det sig att det finns stora missuppfattningar. Hela 87 procent av deltagarna svarade fel på frågan ”När är klädesplaggets klimatpåverkan som störst? (näst efter själva tillverkningen)”. Bara 13 procent valde rätt svarsalternativ, som var 22 procent av plaggets klimatpåverkan uppstår vid kundens resa till och från butiken.

Samtidigt försöker 60 procent av de klimatintresserade paneldeltagarna ta reda på vilken klimatpåverkan de kläder de tänkt köpa har, medan resten säger att de inte gör det. Däremot vill 85 procent få mer information om klädernas klimatpåverkan vid köpet.

Kläder som blivit för små eller gått sönder lagas och sys om i rätt stor utsträckning i den här målgruppen, men över 30 procent anger att trasiga och urväxta kläderna blir liggande i garderoben.

När det sedan är dags att göra sig av med kläderna lägger 43 procent kläderna i insamlingscontainrar. Blocket och liknande sajter får ta hand om 20 procent, lika stor andel lämnar in kläderna till butiker som tar emot kläder. 14 procent ger bort till vänner och 3 procent låter kläderna gå i soporna.

I undersökningen svarar 36 procent att de är villiga att betala 50 procent mer för hållbart tillverkat plagg. Samtidigt anger en stor andel att de kommer att handla second hand nästa gång de kommer att köpa kläder och inte i en butik som säljer miljövänliga plagg. Bland de som svarat på var de kommer att handla är det tydligt att det vanligaste är köp i en fysisk butik. Drygt hälften svarar att de sällan eller aldrig köper kläder på nätet.

Undersökningen om klimatpanellisternas syn på kläder genomfördes från mitten av januari till mitten av februari 2019. Resultatet bygger på 600 svar. Av deltagarna var 78 procent kvinnor och 22 procent män.

Fakta i frågan:

70 procent av ett plaggs klimatpåverkan sker under produktionen.

22 procent av klimatpåverkan kommer från kundens resa till och från butiken.

4 procent av påverkan kommer från transporten av plaggen från tillverkningslandet till butiken.

3 procent av klimatpåverkan kommer från tvättning och torkning.

1 procent av påverkan kommer från avfallshanteringen.

Källa: Sandra Roos, doktorsavhandling, Institutionen för Energi och miljö, Chalmers i Göteborg 2017.