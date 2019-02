Miljösatsningar på fallrepet inför EU-val

En ny analys varnar för att kommande miljösatsningar inom EU, som 2050-strategin för kolutfasning och en strategi för giftfri miljö, kan läggas på is efter sommarens val till EU-parlamentet.

Kommande miljösatsningar inom EU, som 2050-strategin för kolutfasning och en strategi för giftfri miljö, riskerar att läggas på is efter sommarens val till EU-parlamentet. Det skriver nyhetstjänsten Ends i en ny analys, som utgår från opinionsundersökningar och bland annat det gröna blockets situation i dag. En prognos är att gröna partier ser ut att växa i exempelvis Tyskland, Lettland och Finland, men samtidigt tappa kraft i Spanien och Österrike. Sverige pekas ut som ett land som kan bli utan platser i den gröna gruppen. Samtidigt pekar en analys av stiftelsen Heinrich Boell Stiftung, som finansieras av det tyska gröna partiet, på att de framgångar som skett bland gröna europeiska partier riskerar att överdrivas.

”Trots att klimatfrågorna nu prioriteras högre än någonsin av väljarna hamnar de i skuggan av andra dominerande frågor i samhällsdebatten. Bara 16 procent av väljarna rankar klimatförändringar som den viktigaste eller näst viktigaste frågan för EU inför valet”, skriver stiftelsen i sin rapport ”What’s in for the Greens in the 2019 European election?”.

Organisationen Solar Power Europe menar att opininonsundersökningarna pekar på att EU-parlamentet kommer domineras av mittenpartier, vilka ställer sig bakom miljö- och klimatsatsningar. Samtidigt får partier på yttersta högerkanten ett uppsving i en nyligen publicerad opinionsundersökning, vilket kan ge en motsatt effekt i EU-politiken efter valet.

