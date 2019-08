Nasdaq ledande i Europa på miljöteknikbolag

Ny statistik över noteringar av miljöteknikbolag på europeiska börser visar att marknadsplatsen Nasdaq First North har tagit en ledande position.

De senaste åren, perioden januari 2017 till juli 2019, har tolv renodlade miljöteknikbolag noterats på Nasdaq First North. Under samma tid har börserna Euronext Paris och Wienerbörse noterat nio miljöteknikbolag vardera. London AIM och London Main Markets har noterat sju miljöteknikbolag vardera medan Deutsche Börse Xetra, Oslobörsen, Euronext Amsterdam och Six Swiss Exchange vardera har noterat fem miljöteknikbolag eller färre.

Tillsammans har de tolv miljöteknikbolagen som noterats på Nasdaq First Nordic sedan januari 2017 tagit in 86 miljoner euro för att finanseria sina verksamheter. Nasdaq Nordics vd Lauri Rosendahl förklarar antalet noteringar med att Sverige och Norden har ett effektivt ekosystem runt börsen med villigt kapital att satsa på mindre tillväxtbolag.

– När det gäller cleantech är det en sektor där svenska bolag ligger långt fram. Dessutom har bolag inom den här sektorn ofta ett stort kapitalbehov, säger han till Aktuell Hållbarhet.

Allt fler investerare visar intresse för att investera i bolag som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet. Lauri Rosendahl berättar att Nasdaq Nordic därför ständigt utvärderar hur börsen kan möta investerarnas behov.

– För drygt ett år sedan lanserade vi en ESG-version om vårt flaggskeppsindex OMXS30 här i Stockholm samt även terminskontrakt kopplat till indexet, och vi har sett ett stort intresse från investerare för dessa. Vi planerar också ett Finland Sustainable Index, där de 40 mest hållbara finska bolagen ingår.