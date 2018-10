Naturskyddsföreningen inleder samarbete för att skydda människorättsaktivister

Hot, våld och trakasserier riktat mot människorättsaktivister blir allt vanligare i världen. Nu har Naturskyddsföreningen inlett ett samarbete för att skydda de som drabbas.

Enligt organisationen Global Witness mördades rekordmånga miljöaktivister under 2017. Minst 207 personer som engagerat sig i miljön fick sätta livet till och många fler utsattes för trakasserier och hot. Ofta handlar det om konflikter mellan lokalbefolkning och storföretag inom gruvdrift och jordbruk som vill exploatera mark eller utvidga sin verksamhet. Det kan också handla om regeringar som vill avverka skog eller bygga vattenkraftverk.

På grund av den ökade hotbilden mot de som värnar om miljön har Naturskyddsföreningen inlett ett samarbete med organisationen Friends of the Earth International, FOEI.

Samarbetet kommer bland annat att innebära att Naturskyddsföreningen bidrar ekonomiskt till FOEI:s riskutbildningar och akut stödverksamhet, exempelvis snabböverföringar av mindre summor för tillfälliga evakueringar och advokatstöd. Samarbetet ökar också möjligheten för FOEI:s medlemmar och Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer att utbyta erfarenheter och bygga nätverk.

– Vi har känt ett ökat behov av att ta ansvar för medlemmar i våra samarbetsorganisationer runt om i världen.I stället för att bygga upp en verksamhet från noll har vi valt att samarbeta med Friends of the Earth International som redan har en plattform och ett system för att snabbt kunna hjälpa till när det uppstår kritiska situationer. Några av våra samarbetsorganisationer har redan kontakt med Friends of the Earth så det kändes som en bra och viktig partner att samarbeta med i de här frågorna, säger Eva-Lena Neiman, presskommunikatör på Naturskyddsföreningen till Aktuell Hållbarhet.