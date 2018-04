New York stämmer fem företag för klimatförändringen

Staden New York sällar sig till den växande skara städer som väljer att stämma olja- och gasbolag för deras inblandning i den globala uppvärmningen.

Stämningen gäller BP, Chevron, ConocoPhilips, Exxon Mobil och Royal Dutch Shell som staden menar aktivt har valt att sätta vinst för den offentliga välfärden. Företagen anklagas dels för omfattande utsläpp av växthusgaser, dels för att mörka vetenskap som kunde ha lett till ett minskat beroende av fossila bränslen. New York följer därmed i bland annat San Fransisco (Bay Area) och Boulders fotspår som lämnade in liknande stämningar år 2017 respektive april i år.

”Vi tar kampen mot klimatförändringarna direkt till de fossila bränsleföretagen som visste om dess effekter, men med vilje förde allmänheten bakom ljuset för att skydda sina vinster. I takt med att klimatförändringarna fortsätter att förvärras är det upp till bolagen som har försatt oss i den här situationen att bära kostnaden för att göra New York säkrare och mer motståndskraftig”, säger New Yorks borgmästare Bill de Blasio, i en kommentar.

Enligt Bill de Blasios har staden redan spenderat över 170 miljoner kronor på att uppdatera infrastrukturen för att skydda invånarna från extremväder förvärrade av klimatförändringen. Bara orkanen Sandy, som klimatforskare är överens om förvärrades av klimatförändringarna, orsakade skador i staden för 160 miljoner kronor.

Samtidigt meddelade borgmästaren att staden kommer att rensa sina fem pensionsfonder från samtliga fossila innehav, motsvarande drygt 40 miljarder kronor.