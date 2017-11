Norska staten inför rätta i historisk klimaträttegång

Regeringens beslut att tillåta oljeborrning i Arktis kan bryta mot den grundlag som ska garantera miljön för kommande generationer.

Under tisdagen påbörjas en historisk rättegång i Oslo. Organisationerna Greenpeace och Nature and Youth drar den norska staten inför rätta för att har brutit mot den norska grundlag som ska garantera rätten till en hälsosam och säker miljö för framtida generationer. Organisationerna Greenpeace och Nature and Youth drar den norska staten inför rätta för att har brutit mot den norska grundlag som ska garantera rätten till en hälsosam och säker miljö för framtida generationer.

Det är första gången lagen prövas i domstol och anledningen är den norska statens beslut att dela ut nya oljelicenser till ett nytt område i Barents Hav. Enligt Greenpeace och Nature and Youth strider beslutet mot såväl Paris-avtalet som artikel 112 i den norska grundlagen.

– Det här är en stor dag för alla som kämpar mot giriga regeringar och företag för att begränsa klimatförändringarna. Genom att tillåta ny oljeborrning i Arktis utsätter norska regeringen människor och natur för enorma risker och för det måste de hållas ansvariga. Det är uppenbart att ny oljeborrning i Arktis strider mot såväl Parisavtalet som den norska grundlagen, och vi ser fram emot att visa det i rättssalen, säger Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace i en presskommentar.

Parallellt med rättegången pågår klimattoppmötet i Bonn där Fiji står som värdland. Fiji är en av de små önationer som på ett ytterst konkret sätt hotas av klimatförändringarna. Representanter för landet finns på plats i Oslo för att närvara under rättegången som kan bli prejudicerande för framtida rättsfall av liknande typ runt om i världen.

Bland de 13 oljebolag som fått oljelicenser finns svenska Lundin Petroleum och norska statligt ägda Statoil, som redan i somras påbörjade oljeexploatering i Arktis. Rättegången kommer att pågå mellan den 14-23 november.