Nu kan du dejta ditt favoritträd

Lagom till alla hjärtans dag lanserar Husqvarna ”dejtingtjänsten” Timber.

Motorsågstillverkaren säger sig vilja hylla och uppmärksamma kärleken till skogen som delas av många av företagets kunder. Med uppenbar anspelning på dejtingtjänsten Tinder har Husqvarna gjort vad som liknar en dejtingtjänst, där man kan matchas mot de olika trädens profiler.

”It don´t matter if your black and white”, står det till exempel i en finsk björks profil. Ett jätteträd från Kaliforniens skryter om sin storlek. Medan ett japanskt magnoliaträd berättar att det har en personlighet som blommar sent i livet.

Med satsningen vill företaget uppmärksamma initiativet Husqvarna Chainsaw Academy, ett initiativ som enligt Husqvarna syftar till att öka förståelsen kring ansvarsfull skogsvård.