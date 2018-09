Nu kan du skrota din gamla båt gratis

Under hösten erbjuder Havs- och vattenmyndigheten båtägare att skrota gamla fritidsbåtar utan kostnad. Syftet är att få bort miljöfarliga gamla båtar som läcker gifter i naturen.

I Sverige finns cirka 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar som kan läcka plast och andra farliga ämnen i hav och sjöar. I dag har tillverkarna av fritidsbåtar inget ansvar för skrotning, istället är det den sista ägaren som ska se till att båtarna skrotas på ett korrekt sätt.

För att komma till rätta med problemet med skrotbåtar har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, under hösten avsatt två miljoner kronor för att få fler båtägare att skrota gamla båtar.

Båtskroten AB på Muskö i Stockholm fått i uppdrag att genomföra en kampanj för att informera fritidsbåtsägare i hela landet om möjligheten att skrota båtar kostnadsfritt. Företaget ska också erbjuda hämtning av båtarna. Man ska även undersöka om det finns rester av giftiga bottenfärger på båtarna. I första hand är tanken att fritidsbåtarna ska återvinnas.

– Det går till så att båtägare går in på och anmäler sin båt på Båtreturs hemsida. Man får då ett förslag där det står vad transport till det närmaste av de 25 återvinningsställen som finns i nätverket för återvinning av båtar skulle kosta. Att lämna in båten är gratis, men frakten betalas av ägaren. Om man inte vill betala frakten kan man be om ett registreringsnummer för båten och lämna in den själv, säger Lisa Bredahl Nerdal, på HaV till Aktuell Hållbarhet.

Kriterierna för att båtägare ska få lämna in sin båt är att båten är minst tre meter lång och väga minst 200 kilo, transport till återvinningscentral betalas av ägaren, liksom eventuell sanering. Erbjudandet gäller för privatpersoner, företag och båtklubbar och sträcker sig fram till 31 december.

Här anmäler du dig om du vill skrota din båt