Ny Googletjänst kan mäta städers CO2-avtryck

Google arbetar med att utveckla ett öppet verktyg, Environmental Insights Explorer, EIE, för att tillgängliggöra klimatdata för städer.

Målet med verktyget är att hjälpa städer att ta reda på sina koldioxidavtryck, utan att de ska behöva betala för analysen.

”EIE bedömer byggnaders och transporters koldioxidutsläpp på stadsnivå, samt potentialen till förnybar energi. Det leder till mer globalt enhetliga mått som grund för politiska åtgärder, samt vägledning för lösningar och för att mäta utvecklingen”, skriver Google i ett blogginlägg.

Datan i EIE bygger på analyser av Googles karttjänst och väger in annan relevant klimatdata.

Förutom att ge en bild av nuvarande utsläppsnivåer gör verktyget det möjligt att beräkna hur en stads koldioxidavtryck ändras om exempelvis en fastighet växer eller en ny tunnelbanelinje byggs. Verktyget använder även AI-teknik genom Googles Project Sunroof, som undersöker satellitdata för att avgöra vilka tak som är lämpliga att sätta upp solpaneler på.

EIE lanserades under veckan i samband med Global Climate Action Summit, som arrangeras i San Franciscos tech-kvarter.

Verktyget har ännu bara släppts i en betaversion, med en handfull städer tillgängliga, men på sikt planerar Google att göra informationen tillgänglig för tusentals städer och regioner över hela världen.

Google meddelar att de även planerarar att utveckla verktyget, metoden och vilka data som används i takt med att flera städer börjar använda EIE.

Verktyget har utvecklats tillsammans med Global Covenant of Mayors for Climate and Energy.