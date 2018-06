HaV: Så kan avloppsvatten renas från läkemedelsrester

Under fyra års tid har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, testat olika lösningar för rening av läkemedelsrester vid svenska avloppsverk. Förra veckan kom deras slutrapport.

Läkemedelsrester sprids till hav och sjöar via avloppsvatten. Forskning har visat att även låga halter av preparat som östrogen och antidepressiva läkemedel påverkar fiskars fortplantningsförmåga och beteende. Trots det renas inte svenskt avloppsvatten från läkemedelsrester.

– Det finns inga krav på att man ska göra det och därför har reningsverken inte satsat så mycket på det. Det enda vattenreningsverk som har den här typen av vattenreningsanläggning finns i Linköping. Där investerade man 25 miljoner i en anläggning som invigdes förra året, men som ännu inte tagits i bruk, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV till Aktuell Hållbarhet.

Under fyra års tid har HaV, på uppdrag av regeringen, testat olika lösningar för rening av läkemedelsrester vid svenska avloppsverk. Totalt har myndigheten delat ut 32 miljoner kronor till sex olika projekt som genomförts under ledning av forskare kopplade till Research Institute of Sweden, RISE. I de olika projekten har även kommunala VA-organisationer och företag spelat en central roll. Förra veckan presenterade HaV sin slutrapport där man redovisar de viktigaste resultaten av projekten. En av de slutsatser man drar är att det idag finns teknik som kan användas för avancerad rening vid svenska avloppsverk, och det behöver inte bli så dyrt. För de billigaste teknikerna ligger kostnaden på mellan 20 öre och 1,20 kronor per kubikmeter vatten. Det motsvarar mellan 30 till 150 kronor per person och år på en anläggning för 100 000 personer.

– Med de här teknikerna, främst ozonrening och aktivt kol, kan man få väldigt hög rening, 80-90 procent ungefär, beroende på hur stora vattenmängder man renar, säger Margareta Lundin Unger.

Hon vet inte hur lång tid det skulle ta att införa vattenreningsteknik som tog bort läkemedelsrester på svenska reningsverk.

– I Sverige finns det ingen sådan tidsplan. Det enda land i Europa som har någon plan för införandet av den här tekniken är Schweiz och där har man sagt att 25 år, inom 25 år ska alla schweiziska vattenreningsverk klara av att rena vatten från läkemedelsrester.

Läs HaV:s rapport här