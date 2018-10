Ny studie beräknar ländernas kostnad för klimatförändringarna

USA är ett av de länder som kommer att drabbas hårdast ekonomiskt av klimatförändringarna. Det hävdar en ny rapport.

I den nya studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change, har forskare räknat på det som kallas ”social cost of carbon” eller SSC.

Enligt beräkningarna är Indien det land som kommer att betala de högsta kostnaderna för klimatförändringarna, 86 dollar per ton koldioxid. På andra plats kommer USA, 48 dollar per ton koldioxid, följt av Saudi Arabien, Brasilien och Kina. Forskarna konstaterar att många av de länder som kommer att få betala mest är de som släppt ut minst växthusgaser. Den summa som Indien kommer att få betala är till exempel fyra gånger högre än vad den varit om kostnaderna för klimatförändringarna fördelats i förhållande till respektive lands utsläpp.

Studien visar även att vissa nordliga länder, till exempel Kanada och Ryssland, kan gynnas ekonomiskt av klimatförändringarna. Då har forskarna bakom studien emellertid inte inkluderat beräkningar som visar hur dessa länders ekonomier påverkas av förändrade förhållande i den internationella handeln till följd av klimatförändringarna.

Konceptet SCC har funnits i många år och har kritiserats för att de rymmer stora osäkerheter. Att förutse klimatförändringarnas effekt i olika regioner kan vara svårt, på samma sätt är det svårt att veta hur den ekonomiska tillväxten kommer att se ut i olika länder framtiden.

På grund av detta lanserade National Academy of Science nyligen en rapport med rekommendationer till forskare som använder sig av SCC som mätmetod. Den första rekommendationen är att materialet ska vara transparent, vem som helst ska enkelt kunna följa hur de grundantaganden som gjorts lett till de slutsatser som dragits. Det ska vara tydligt vilka områden beräkningarna täcker och forskarna ska noggrant redovisa var osäkerheter finns. Beräkningarna ska bygga på högkvalitativ forskning.

Den nya studien, som genomförts av The Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases, har tagit fasta på dessa principer. Trots detta är osäkerheten stor. På global nivå skiljer sig beräkningarna av SCC från en lägstanivå på 40 dollar per ton koldioxid till en högstanivå på 5 000 dollar per ton koldioxid. Medelvärdet ligger på 417 dollar, det är 10 gånger högre än det värde som USA:s miljömyndighet, EPA, kommit fram till i sina beräkningar.

