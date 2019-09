Miljörörelsen tveksamma till flera nya EU-kommissionärer

I dag börjar EU-parlamentets utfrågning av de nya EU-kommissionärerna. Enligt de europeiska miljöorganisationerna är kanske inte alla så klimatvänliga som de vill ge sken av.

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har sagt att hon ska satsa på klimatet och ska presentera en ”ny grön giv” under sinas första 100 dagar som kommissionsordförande. Inför utfrågningarna av de nya kommissionärerna i hennes lag som pågår från den 30 september till och med den 8 oktober granskar de europeiska miljöorganisationernas paraplyorganisation, Climate Action Network Europe, de nya kommissionärernas meritlista på klimatområdet.

”Flera av kommissionärens kandidater har bara nyligen ändrat sin retorik så att de blivit mer positivt inställda till klimatåtgärder. De måste fortfarande bevisa att de är verkliga klimatförsvarare, och inte dinosaurier i förklädnad”, säger Wendel Trio, chef för CAN Europe i en kommentar.

Enligt CAN Europe måste varje kommissionär stödja en ökning av EU:s klimatmål i linje med 1,5 gradersmålet för att det ska vara någon mening med den ”nya gröna given”. Det betyder en minskning av utsläppen med 65 procent till 2030 och netto noll utsläpp till 2040. Efter att målet är satt behöver all lagstiftning revideras så att alla sektorer bidrar till minskningen genom en mängd olika klimatåtgärder.

Här är lite av vad CAN Europe skickar med om de tillträdande kommissionärerna inför utfrågningen i parlamentet.

Frans Timmermans, Holland, förste vice ordförande för den nya gröna given:

Hans meritlista är ganska begränsad, största bedriften inom hållbarhet är förbudet mot artiklar av engångsplast. Under hans ledarskap gjordes små framsteg när det gäller EU:s löften om Agenda 2030. Under loppet av sin kampanj har han gjort en rad löften om att öka klimatåtgärderna.

Kadri Simson, Estland, energikommissionär:

Satt i den estländska regeringen som kraftigt stödde expansion av oljeskiffer för elproduktion, något som gör Estland till EU:s mest kolintensiva ekonomi. Satt också med när Estland som EU-ordförandeland ville tillåta massiva kolsubventioner.

Virginijus Sinkevičius, Litauen, kommissionär för miljö och hav:

Var tills nyligen skeptisk till klimatförändringar. Försökte till och med övertyga Lettlands regering att motsätta sig EU-kommissionens förslag om netto noll utsläpp till 2050, något som dock inte lyckades.

Janusz Wojciechowski , Polen, jordbrukskommissionär:

Har lovordats av miljöfolk för att muntligen ha tagit strid mot industriell djuruppfödning och har sagt rätt saker om möjligheterna för klimatvänligt jordbruk. Det stora frågetecknet är hur oberoende han är från Polens regering som är en start motståndare till klimatåtgärder.

Okänd, transportkommissionär:

Det är i dag oklart vem som kommer bli transportkommissionär, då rumänskan Rovana Plumb har blockerats av parlamentets juridiska kommitté.

Elisa Ferreira, Portugal, kommissionär för sammanhållning och reformer:

Finansiering med hållbarhetsmedel hjälpte Portugal att höja sina klimatambitioner. I sin nya roll kan hon uppmuntra central- och östeuropeiska medlemsländer att gå en liknande väg.

Johannes Hahn, Österrike, kommissionär för budget och adminstration:

Klimatåtgärder finns inte med i budgetkommissionärens portfölj, något som förvånar eftersom den nya EU-budgeten måste möjliggöra en övergång till en nettonoll-ekonomi till 2050 och en ökning av klimatmålet till 2030. Kan komma att spela en viktig roll.

Josep Borrell, Spanien, kommissionär för ett starkare Europa i världen:

Kommer från en progressiv spansk regering, vilket verkar lovande. Behöver engagera sig mer i klimatdiplomati för att förstå vilken roll Europa behöver spela.

Jutta Urpilainen, Finland, kommissionär för internationella partnerskap:

Behöver se till att EU:s gröna giv inte stannar vid gränserna och att Parisavtalet integreras i bistånd och partnerskap, något som saknas i beskrivningen av hennes roll. Har inte jobbat med klimat eller bistånd tidigare.

Phil Hogan, Irland, handelskommissionär:

Har utsetts till ”dinosaurie” av CAN Europe. Har stött intensivt, exportorienterat jordbruk med storskalig djurhållning och kraftig användning av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Sylvie Goulard, Frankrike, kommissionär för EU:s interna marknad:

Tidigare EU-parlamentariker och fransk försvarsminister. Kommer ansvara för EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. Står väldigt nära Frankrikes president Macrons ”Agenda för Europa”. Har inte sagt så mycket om klimatet hittills.

Margrethe Vestager, Danmark, konkurrenskommissionär:

Under sin EU-kampanj till EU-parlamentet pratade hon mer om klimatet än andra i hennes parti de senaste fem åren. Har under sin tid som konkurrenschef i EU visat att hon inte är rädd för att motsätta sig mäktiga intressen.

Valdis Dombrovskis, Lettland, finansiella tjänster:

Under sin tid som kommissionär för Euron och den sociala dialogen i Junckers kommission utvecklade han den hållbar taxonomin som nu lanserats. Hans förslag gick inte tillräckligt långt när det gäller skadliga aktiviteter men senare har han blivit grönare och gjort ett flera uttalanden som stödjer en stark klimatpolitik. Det återstår att se om hans uttalanden omsätts i verklighet.

Paolo Gentiloni, Italien, ekonomikommissionär:

Har en positiv meritlista när det gäller klimatåtgärder. Som premiärminister i Italien arbetade han för att få regeringen att stödja ökade investeringar i en grön ekonomi, särskilt när det gäller byggnader.

Det var också hans regering som beslöt att fasa ut kol i Italien senast 2025.

Okänd, kommissionär för grannskap och utvidgning:

Ungraren Laszlo Trócsányi har blockerats av EU-parliamentets juridiska kommitté. Bör arbeta för att nya medlemmar i västra balkan kommer i linje med EU:s klimatmål och går med i Energiunionen.

Didier Reynders, Belgien, rättskommissionär:

Kommer ansvara för att se till att EU slutar bryta mot Århuskonventionen gentemot individer och miljöorganisationer.

Maroš Šefčovič, Slovakien, kommissionär för interinstitutionella relationer och framsyn:

Tidigare kommissionär för energiunionen. Kommer bland annat ha till uppgift att stärka vetenskapligt baserade beslut.