Nytt initiativ gör det möjligt att skicka klimatbomber till beslutsfattarna

Med hjälp av sociala medier vill tech-entreprenören Ingmar Rentzhog mobilisera människor och öka medvetenheten om behovet av snabba åtgärder för att mildra klimatförändringarna.

”We don´t have time” är ett nytt klimatinitiativ som bland annat består av en tech-startup som skapat en plug-in som gör det möjligt för användarna att kasta ”klimathjärtan” eller ”klimatbomber” på beslutsfattare i sociala medier. Man har också skapat en plattform där användare kan ranka olika klimatinitiativ.

Ingmar Rentzhog, som bland annat deltagit i Al Gores klimatutbildningsprogram ”Climate Reality”, säger till tidningen Business Insider att han vill skapa en länk mellan beslutsfattare och medborgare, så att dessa kan utöva påtryckningar på politiker och företagsledare. För tillfället driver han en crowdfunding-kampanj med syfte är att samla in pengar till projektet. Hittills har man fått in 7 miljoner kronor. Initiativet ”We don´t have time” kommer att lanseras officiellt under våren 2018.