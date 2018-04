Regeringen tillsätter delegation för cirkulär ekonomi

Under torsdagens regeringssammanträde fattade regeringen beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi.

Regeringen har nu beslutat att tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi. Något som föreslogs redan förra året av Ola Alterå i utredningen ”Från värdekedja till värdecykel”. Där skriver den särskilde utredaren att ”mot bakgrund av den samlade bild som vuxit fram under arbetet med detta betänkande föreslår utredningen att regeringen direkt under näringsdepartementet inrättar en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi, förslagsvis under fem år”.

Enligt Ola Alterå bör delegationen ha som roll att starta den process som behövs för att få igång en bred samverkan för cirkulär ekonomi och vara kontaktpunkt mellan alla centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Ola Alterå skriver också i utredningen att delegationen bör ge råd om en långsiktig målstyrning av Sveriges hållbarhetsarbete efter det att delegationen upphört.

– Jag tror verkligen att det är bra att få ihop arbetet med cirkulär ekonomi i Sverige. Jag hoppas att personerna som tillsätts i delegationen får i uppdrag att knyta ihop alla initiativ som redan pågår och hitta regelförändringar som tar bort hinder för en mer cirkulär ekonomi. Så att det inte bara blir ytterligare ett nytt innovationsprogram, säger Ola Alterå till Aktuell Hållbarhet.

Till skillnad från Ola Alterås förslag i utredningen att inrätta delegationen under näringsdepartementet ligger förslaget i dag enligt regeringens ärendeförteckning under miljödepartementets enhet för kemikalier. Regeringen har ännu inte kommunicerat beslutet om en ny delegation och vilka personer som ska ingå i delegationen kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.