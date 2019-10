Så kan köttätare ”nudgas” till att äta mer vegetariskt

En fördubbling av de vegetariska alternativen på menyn ledde till en minskad köttkonsumtion. Det är resultatet i en ny vetenskaplig studie, som visar att ökningen av vegetarisk kost var störst bland de kunder som tidigare åt mest kött.

Köttätare kan”nudgas” till att äta mer vegetariskt genom att restauranger erbjuder fler vegetariska alternativ. Det visar en ny vetenskaplig studie där forskare har undersökt hur konsumtionsval påverkas av att fler vegetariska alternativ står på menyn.

Forskare från University of Cambridge har under ett år samlat in data om måltidsförsäljningen vid tre olika skolkaféer i Cambridge. Totalt har 94 000 måltider analyserats. I studien undersöks hur en fördubbling av vegetariska alternativ – från en av fyra till två av fyra rätter – påverkar försäljningen i restaurangerna.

Ändringen av menyn ledde till att andelen kötträtter som såldes minskade med 40-80 procent vid de olika skolkaféerna, utan att den totala försäljningen minskade. Studien visar också att den ökade tillgången på vegetariska alternativ främst påverkade den grupp som tidigare konsistent valt kött eller fisk.

”Vi fann att förändringen av den relativa tillgängligheten på vegetariska alternativ hade starkast effekt på de som vanligtvis åt mer kött”, säger en av forskarna i en kommentar.

Samtidigt visar studien att det inte finns några tecken på en så kallad rebound-effekt. Valet att äta en vegetarisk lunch gör det inte mer troligt att personen kompenserar med att äta kött till middag.

Den globala köttkonsumtionen är en drivande faktor bakom klimatförändringen och förlusten av arter. FN:s klimatpanel IPCC släppte nyligen en rapport som visar att den köttkonsumtionen är en av de största drivkrafterna till avskogning. IPCC menar att en ökad konsumtion av växtbaserad mat är nödvändig för att bromsa utvecklingen.

Det är viktigt med utbildning om de här frågorna, men samtidigt funkar det dåligt för att ändra dieter. Det säger Theresa Marteau, professor i beteende och hälsa vid University of Cambridge och medförfattare till studien, som även konstaterar att köttskatter tenderar att vara opopulära.

”Att ändra utbudet av tillgängliga alternativ är mer accepterat, och erbjuder en kraftfull åtgärd för att påverka hälsoaspekter och hållbarhet av våra dieter”, säger hon i en kommentar.

Studiens huvudförfattare, Emma Garnett, säger att vegetariska alternativ har tenderat att vara en efterhandstanke under en allt för lång tid.

”Våra resultat visar att restauranger som erbjuder mer växtbaserade alternativ inte bara svarar på konsumenternas efterfrågan utan de är även med och förändrar den. Enkla förändringar som att öka proportionen av vegetariska alternativ kan skalas upp utan problem för att bidra till att minska klimatförändringen och förlusten av arter”, säger hon i en kommentar.