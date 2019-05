Så kan Sverige – och du – minska matsvinnet

Tio sätt att minska matsvinnet. Både för Sverige och för dig som privatperson. "Köttet viktigast."

I dag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. Därmed finns det stora möjligheter både för enskilda, livsmedelsföretag och politiker att minska matsvinnet. Och enligt forskning på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är det framförallt det animaliska matsvinnet som måste minska snabbt för att få ner klimat- och miljöpåverkan.

”Det innebär att det är mer effektivt att minska svinnet av animaliska produkter, om det är de planetära gränserna vi vill skydda. Varje sparat kilo kött som leder till att nytt kött inte behöver produceras är en många gånger större vinst än ett motsvarande kilo potatis”, skriver forskare på SLU i en ny rekommendation till svenska beslutsfattare.

I sina rekommendationer listar SLU tio sätt för Sverige att minska matsvinnet. Det handlar om att:

1 Formulera nationella mål för Sverige: 50 procent mindre matsvinn 2030, 75 procent mindre matsvinn 2050.

2 Prioritera svinnet av animalier för att snabbt få ner miljöbelastningen.

3 Inför ett nationellt svinndatacenter dit aktörerna rapporterar in data, som kan tydliggöra ”hot spots” för att stimulera forskning och innovation.

4 Utred producentansvar för maten.

5 Kräv att alla aktörer som hanterar mat har en ”plan B” upprättad i förväg, för hur överskottsmat ska hanteras för att komma tillgodo som mat när, inte om, svinn uppstår.

6 Uppdra åt Skolverket att införa matbedömning i läroplanen och att utöka ämnet Hem- och konsumentkunskap.

7 Folkbilda om bäst-före-märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser.

8 Fortsätt arbetet kring optimal (sänkt) förvaringstemperatur i kylkedjan.

9 Utmana färskvarunormen. Vilka livsmedel kan med fördel hanteras i fryst eller torkat skick?

10 Kartlägg svinnet i alla delar av livsmedelssystemet, och även de djur som i dagsläget inte används till köttproduktion, så som hästar, värphöns och getter.

Som Aktuell Hållbarhet tidigare har berättat har EU-kommissionen tagit fram en lista med tio tips för privatpersoner att minska matmängderna som slängs. Tipsen kan nu alltså kompletteras med SLU:s uppmaning om att fokusera på animaliska livsmedel, vilket bland annat kan uppnås genom att konsumtionen av animaliska livsmedel minskas.

EU-kommissionens tio tips för minskat matsvinn:

1 Planera veckovis familjens måltider och skriv upp ingredienserna på en inköpslista.

2 Handla bara livsmedel med kort bäst före-datum när du verkligen behöver dem.

3 Tänk ekonomiskt. Den dyraste maten är den man slänger.

4 Kontrollera att kylskåpet håller rätt temperatur och att det fungerar som det ska.

5 Förvara livsmedlen enligt instruktionerna på förpackningen.

6 Ställ nyinköpta varor längst in i kylskåpet, bakom de äldre.

7 Lägg inte upp för stora portioner på tallriken, ta hellre om.

8 Använd matrester till lunch eller middag nästa dag, eller frys in.

9 Frys in bröd och tina efter behov, om limpan inte går åt så fort.

10 Kompostera rester från frukt och grönsaker.