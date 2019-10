Så påverkar protesterna i Chile de kommande klimatförhandlingarna

Bilder på upploppen från Chile sprids över världen och många frågar sig hur oron i landet påverkar FN:s kommande klimatförhandlingar i huvudstaden Santiago.

Upplopp i Chiles stora städer, undantagstillstånd och soldater på gatorna i Santiago. Protester som från början handlade om höjda priser i kollektivtrafiken har utvecklats till något större och farligare. Samtidigt är klimattoppmötet COP 25 i Chiles huvudstad Santiago bara en månad bort.

I stället för att framstå som Sydamerikas gröna föredöme får nu de styrande i Chile kämpa för att kyla ned situationen. Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, har bott i Chile under fyra år runt millennieskiftet och kommer att vara på plats i Santiago om en månad.

Hur kommer COP 25 påverkas av krisen?

– Demonstrationerna nu, men också hur de bemöts, ger en försmak av vad man kan vänta sig i samband med COP, där det är troligt att miljö- och människorättsorganisationer kommer att vilja visa upp för omvärlden vilka orättvisor de menar behöver adresseras. Vi märker också hur regeringen redan nu tar in detta i sin kalkyl; hur kan protesterna hanteras inför snarare än under COP.

Går protesterna att förstå ur ett miljö och klimatperspektiv?

– Miljö och sociala frågor är intimt sammankopplade i Chile, där de med lägst inkomster också bor där luften och andra livsvillkor är sämst. Dessutom har kritiken mot utförsäljningen av Chiles råvaror, inklusive att dricksvattnet är privatiserat, både en social och en miljömässig dimension. Effekterna av ett förändrat klimat spär på denna känsla av att de mest utsatta drabbas hårdast, där behöver regeringen visa att den har med en rättvisedimension i sitt arbete.