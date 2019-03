Scandic testar tandborstnudging för minskad vattenanvändning

NUDGING. Stänger du av kranen när du borstar tänderna eller låter du kranvattnet stå och rinna? Tillhör du den senare kategorin är det dig som Scandic Hotels vill omvända för att spara på jordens resurser.

Under vintern har Scandics 18 000 medarbetare uppmanats att hitta de nya hållbara idéerna. Ett av de vinnande förslagen går under devisen “Turn off the Tap”. Tanken är att Scandics hotell tillsammans kan spara 200 miljoner liter vatten per år genom att gästerna stänger av kranen när de borstar tänderna. Det är 1,2 miljoner badkar fyllda med vatten. Beräkningarna utgår från att en kampanj skulle få 50 procent av gästerna att välja att följa uppmaningen att stänga av kranen med de borstar tänderna och att detta sker två gånger per dag.

Borstar verkligen gemene man tänderna till sorlet av rinnande vatten?

– Det var också min första tanke att det är väl det ingen som gör, men det finns mycket som tyder på att jag har fel. Dessutom vill vi uppmärksamma våra gäster kring vattenförbrukningen som helhet när de bor hos oss, inte bara när de borstar tänderna, säger Vanessa Butani, ansvarig för hållbarhet på Scandic Hotels.

Nu ska Scandic ta reda på hur det egentligen ligger till. På ett antal pilothotell ska det i badrummen sättas upp små skyltar med nudging-budskap typ; “Dina tänder blir inte vitare för att då låter vattnet rinna”. Sedan ska vattenförbrukningen mätas för att se om denna och andra uppmaningar med lite twist leder till önskade vattenbesparingar.

Det här är förstås ingen exakt vetenskap, vattenförbrukningen kommer att mätas för hela fastigheten, inte för varje kran i badrummen och det finns förstås annat som kan påverka vattenförbrukningen. Förbrukningen kommer också att jämföras med samma hotell från föregående år eller likvärdigt hotell När det är sagt finns det ändå anledningen att med spänning invänta svaret på frågan. Står vatten på när tänderna borstas på hotell?