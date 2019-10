Se konferensen Plast och Samhälle

KONFERENS. Hur oroliga behöver vi vara för mikroplaster? Varför kan man inte slänga komposterbar plast i naturen, och hur ska man tänka kring plastförpackningar och återvinning? Det är några av frågorna som diskuterades när Aktuell Hållbarhet för en månad sedan för andra gången arrangerade konferensen Plast och Samhälle som filmades av UR Samtiden.

Då och då väljer Utbildningsradion, UR, att dokumentera Aktuell Hållbarhets konferenser. De har kameror på plats och redigerar sedan ned konferensinnehållet i avsnitt som läggs upp på hemsidan UR Samtiden. Den här gången blev det nio avsnitt från debatter och föreläsningar och hur plast bör hanteras på ett hållbart sätt. Mattias Käll samlade in all plast han och hans familj använde under ett år. Klicka på bilden ovan se när han berättar mer om projektet och vad han lärde sig

Samtliga avsnitt från dagen är också tablålagda i Kunskapskanalen den 24:e oktober.

