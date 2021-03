Hela listan: Hållbarhetssveriges 55 mäktigaste kvinnor

2. Greta ThunbergFoto : Anders Hellberg

1. Greta Thunberg (2:a plats i Aktuell Hållbarhets rankning Mäktigast i Hållbarhetssverige 2021)

Klimataktivist

Greta Thunberg är 18 år gammal och redan en av världens mest kända svenskar. I november släpptes dokumentären om henne och nyligen stod det klart att hon blir motiv på ett frimärke. Det är svårt att få större genomslag än så. Pandemin har det senaste året tvingat Greta Thunberg att bedriva sin klimatkamp digitalt, och det är inte längre möjligt att samla 10 000-tals demonstranter på gatorna i världens städer. Hennes plattform för påverkan har dock knappast blivit mindre.

2. Parul Sharma (4)

Ordförande, Amnesty

Den välkända människorättsjuristen Parul Sharma finns nästan alltid med i toppskiktet på listan över Sveriges hållbarhetsmäktigaste, men ofta i olika och nya roller. I år deltar hon på listan som nytillträdd ordförande för Amnesty Sverige, en organisation som haft en tuff tid med anklagelser om intern rasism. Efter vissa justeringar av ledningen hoppas hon nu att Amnesty ska kunna fortsätta kampen för rättvisa, både externt och internt.

3. Tove Ahlström (6)

Vd, Global Utmaning

Under Tove Ahlströms ledning har tankesmedjan Global Utmaning vuxit till en aktör att räkna med i hållbarhets-sverige. Tove har drivit ett föryngringsarbete och diversifierat gruppen rådgivare som är anslutna till Global Utmaning för att säkerställa tankesmedjans träffsäkerhet. Tove Ahlström berättar att Global Utmaning under det kommande året kommer att fokusera på tre områden som hon menar är djupt sammankopplade – frågan hur Sverige ska nå nettonollutsläpp, kvinnligt ledarskap och egenmakt samt hållbar stadsutveckling.

4. Johanna Sandahl (7)

Ordförande, Naturskyddsföreningen

Som förtroendevald ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, en organisation med 230 000 medlemmar, har Johanna Sandahl en tydlig möjlighet att påverka. Hennes ordförandeskap i den europeiska miljörörelsens paraplyorganisation EEB, arbetet som ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation och Världsnaturfondens förtroenderåd stärker hennes maktposition ytterligare.

5. Jytte Guteland (S) (9)

EU-parlamentariker, Socialdemokraterna

Jytte Guteland har definitivt en tung maktposition, inte bara i Hållbarhetssverige utan i hela Europa. Förra året utsågs hon som ansvarig huvudförhandlare för EU:s klimatlag och har rankats som den näst mest inflytelserika klimatpolitikern i EU.

6. Line Gordon (10)

Direktör, Stockholm Resilience Center

Som efterträdare av Johan Rockström som chef för Stockholm Resilience Centre har Line Gordon haft en stor kostym att fylla. Genom en lång rad viktiga aktiviteter, som till exempel medförfattande av EAT-Lancet-rapporten och stärkt kommunikation mellan livsmedelsforskning, näringsliv och civilsamhälle, har hon tydligt visat att hon lyckats fylla ut kostymen.

7. Ulrika Modéer (13)

Assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer, UNDP

Som statstjänsteman har Ulrika Modéer länge hållit sig nära de översta politiska maktlagren i Sverige. Nu är hon den högst placerade svensken inom FN som assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

8. Isabella Lövin (MP) (15)

Före detta miljö- och klimatminister samt biträdande statsminister, regeringen

Sveriges miljö- och klimatminister, vice statsminister och Miljöpartiets ena språkrör, Isabella Lövin, meddelade i augusti att hon i början av 2021 lämnar politiken. Som miljö- och klimatminister har hon utan tvekan varit en av Hållbarhetssveriges mest inflytelserika personer. Nu önskar vi henne lycka till på kommande uppdrag.

9. Amanda Lundeteg (16)

Vd, Stiftelsen Allbright

Att kvinnor och män ska ha lika rättigheter i sitt yrke och på sin arbetsplats är tyvärr fortfarande inte självklart i Sverige. Amanda Lundeteg är i dag den mest framträdande rösten för denna fortsatt viktiga hållbarhetsfråga.

10. Marie Baumgarts (17)

Chef för regulatoriska hållbarhtsfrågor, SEB

Som medlem i EU-kommissionens expertgrupp för hållbara finanser, TEG, har Marie Baumgarts redan varit med och påverkat finanssektorn på ett avgörande sätt. Nu fortsätter hon arbetet med att styra storbanken SEB mot hållbara horisonter.

11. Åsa Domeij (19)

Hållbarhetschef, Axfood

Åsa Domeij har flera viktiga plattformar där hon påverkar utvecklingen i hållbar riktning. Som hållbarhetschef på Axfood driver hon utvecklingen i livsmedelsbranschen. Som ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi har hon nyligen släppt rekommendationer till regeringen som styr Sveriges cirkulära omställning.

12. Kerstin Lindvall (21)

Hållbarhetschef, Icagruppen

Som hållbarhetschef på Sveriges största livsmedelskedja som dessutom driver bank-, försäkrings-, fastighets- och apoteksrörelse har Kerstin Lindvall alla önskvärda möjligheter att påverka den hållbara utvecklingen.

13. Catarina Rolfsdotter-Jansson (22)

Ordförande, Global Utmaning

Catarina Rolfsdotter-Jansson har genom flera plattformar stora möjligheter att påverka och driva hållbarhetsagendan framåt. Nyligen blev hon ordförande för tankesmedjan Global Utmaning och hon är sedan tidigare talesperson för Våra barns klimat, tidigare Föräldravrålet. Catarina har talat inför FN:s generalförsamling och gjorde en av de första filmade intervjuerna med Greta Thunberg.

14. Maria Soxbo (25)

Grundare, Klimatklubben, ”Hållbara svepet” och Plan B-podden

Maria Soxbo driver opinion, skriver och inspirerar till omställning i sina många olika kanaler. ”En stark, tydlig och inspirerande röst som navigerar snyggt och kritiskt mellan beslutsfattare, företag och individ, och förmedlar klimat och hållbarhet på ett lättförståeligt sätt till gemene man”, enligt en av Aktuell Hållbarhets läsare.

15. Anna Denell (26)

Hållbarhetschef, Vasakronan

Sveriges bästa hållbarhetschef 2019 har på Vasakronan lyckats visa sambandet mellan hållbarhet och ökad lönsamhet. Nu fortsätter hon framgångsresan.

16. Ingrid Petersson (28)

Generaldirektör, Formas

Ingrid Petersson har det yttersta ansvaret på forskningsrådet Formas där styr över fördelningen av över 1 miljard kronor i anslag till forskning kring hållbar utveckling.

17. Karin Lexén (32)

Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Karin Lexéns hållbarhets-cv är mäktigt och imponerande. Sedan 2017 fortsätter hon att skapa hållbar utveckling som generalsekreterare på Sveriges största miljöorganisation.

18. Linnéa Engström (35)

Programdirektör, Marine Stewardship Council

Med djupa kunskaper kring fiskefrågor tog Linnéa Engström över rodret för hållbarhetsmärkningen MSC direkt efter att hon lämnade rollen som EU-parlamentariker för Miljöpartiet. På sin nya plats har hon fått försvara en rad tuffa beslut, som till exempelvis MSC-certifieringen av sill, strömming och skarpsill i Östersjön.

19. Nina Ekelund (36)

Generalsekreterare, Hagainitiativet

Med nya starka klimatmål hos medlemsföretagen och en plan för att stärka samarbetet mellan nordiska företag så att Norden ska kunna bli en stark kraft i EU:s klimatställning kan Nina Ekelund komma att bli en nyckelaktör under 2021.

20. Suzan Hourieh Lindberg (37)

Vd och grundare, The Social Few

Efter en tid på Volvos M har Suzan Hourieh Lindberg satsat allt på mångfalds- och inkluderingsföretaget The Social Few där hon sätter agendan och coachar stora bolag och myndigheter i rätt riktning.

21. Anna Ryott (38)

Ordförande, Summa Equity

Summa Equity är riskkapitalbolaget som styr investeringarna mot de bolag där förvaltarna anser att pengarna gör mest hållbarhetsnytta. Strategin bygger på att det är där pengarna anses växa bäst.

22. Emma Sundh (39)

Grundare av Klimatklubben, #cykeluppropet och Plan B-podden

I initiativet Klimatklubben har Emma Sundh hjälpt 10 000-tals människor att vända sin klimatångest mot handlingskraft. Under bältet har hon också fem klimatböcker och ett stort antal föreläsningar om klimatfrågan. En sann influencer.

23. Emma Ihre (41)

Ordförande, Global Compact Sweden

Global Compact är fortfarande ett viktigt forum för hållbarhetsarbete hos ambitiösa företag. Som ordförande för den svenska delen av organisationen har Emma Ihre stora möjligheter att påverka.

24. Hewan Temesghen (42)

Generalsekreterare, Fairtrade

Företagens och handelns ansvar för anständiga arbetsvillkor och löner är en nyckelfråga för de flesta företags hållbarhetsarbete. På Fairtrade arbetar Hewan Temesghen för att visa på missförhållanden och för att driva på utvecklingen genom certifiering av företag som verkligen vill ta ansvar.

25. Åsa Wallenberg (43)

Vd, SPP Fonder

Som vd på SPP Fonder, Sveriges största enskilda fondbolag med över 400 miljarder i förvaltat kapital, väger Åsa Wallenbergs ord tungt. Lyckligtvis använder hon allt oftare sina ord till att driva på hållbarhetsfrågorna i den svenska debatten.

26. Katarina Luhr (MP) (44)

Miljö- och klimatborgarråd, Stockholms Stad

Under Katarina Luhrs ledning har Stockholm satt klimatet som högsta prioritet. Sedan 2014, då hon tillträdde sin post, har Stockholm fasat ut kolkraftsvärmeverket i Värtahamnen, Sveriges åttonde största punktutsläppskälla. Hon har också inrättat ett Agenda 2030-råd i staden och vässat huvudstadens mål mot fossilfrihet till år 2040.

27. Charlotta Szczepanowski (48)

Kvalitets- och hållbarhetschef, Coop

Charlotta Szczepanowski är en veteran som visat att hon kan leverera hållbarhet i alla sorters branscher. Med Coops hållbarhetsdeklarationer utbildar hon svenskar som sällan eller aldrig tidigare intresserat sig för hållbarhetsfrågorna.

28. Emma Nehrenheim (50)

Miljöchef, Northvolt

Ofta är det företagens vd:ar som får stå i rampljuset. Emma Nehrenheim förtjänar som miljöchef att själv stå i rampljuset då hon ansvarar för de viktiga miljöfrågorna i en av Sveriges mest spännande industrisatsningar.

29. Maria Brogren (51)

Hållbarhets- och innovationschef, WSP (Ny)

Innovation och hållbar utvecklingen går hand i hand, vilket allt fler börjat uppmärksamma. I sin roll som hållbarhets- och innovationschef är Maria Brogren ett gott exempel på hur man kan driva miljöfrågor tillsammans med utveckling.

30. Naznoush Habashian (52)

Chef vid hållbarhetssektionen, Försvarsmakten

Med ett nytt skarpt regleringsbrev med tydliga krav från regeringen kommer Naznoush Habashian ha fullt upp under det kommande året. Lyckligtvis är hon ett erfaret proffs som helt säkert kommer att ro Försvarsmaktens nya hållbarhetsuppdrag i land.

31. Eva Karlsson (53)

Vd, Houdini Sportswear

Houdini Sportswear är ett av få företag som vågat sätta målet om 100 procent cirkulära produkter. Redan nästa år räknar vd Eva Karlsson med att målet kommer att nås. Nästa mål som hägrar är 100 procent cirkulärt från produktion till livsstil och konsumtion.

32. Liza Jonson (55)

Vd, Swedbank Robur

Liza Jonson presenterade så sent som i januari nya uppdaterade riktlinjer för Swedbank Roburs ansvarsfulla investeringar. Här visar hon att fondjätten tydligt kan välja bort ohållbara innehav, vilket i slutändan pressar näringslivet i hållbar riktning.

33. Alexandra Davidsson (56)

Generalsekreterare, Medveten konsumtion

Expert på hållbar och cirkulär konsumtion som med plattformen Medveten konsumtion fått en rejäl hävstång för att påverka utvecklingen.

34. Frida Berry Eklund (58)

Verksamhetsledare och talesperson, Våra barns klimat, fd Föräldravrålet

Med drygt 26 000 föräldrar och 58 klimatorganisationer i 23 länder har Frida Berry Eklund blivit en person som politiker lyssnar på. Genom den nya boken ”Prata med barn om klimatet” ger hon nu också föräldrar och lärare verktyg för att föra konstruktiva samtal med barn som oroar sig över klimatutvecklingen.

35. Isadora Wronski (59)

Sverigechef, Greenpeace

Isadora Wronski har en minst sagt bred repertoar då hon går mellan att klättra på kärnkraftverk och skriva rapporter från World Economic Forum i Davos med stor spridning över hela världen. Sedan förra året är hon Sverigechef för Greenpeace. Förhoppningsvis kommer det uppdraget att stärka Greenpeace röst i debatten ytterligare.

36. Kristin Magnusson Bernard (60)

Vd, Första AP-fonden

Med folkets uppdrag att förvalta 350 miljarder kronor på ett hållbart sätt ä Kristin Magnusson Bernard en tung maktfaktor. Förhoppningsvis kommer hennes erfarenheter från Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden att hjälpa henne driva pensionsfonden mot nya hållbara mål.

37. Ulrika Francke (61)

Tillträdande ordförande, ISO

Ulrika Francke blir den första kvinnan någonsin på den internationella standardiseringsorganisationen ISO:s ordförandepost. Där kommer hon att få stora möjligheter att påverka ISO:s viktiga arbete med diverse hållbarhetsstandarder.

38. Catharina Belfrage Sahlstrand (65)

Hållbarhetschef, Handelsbanken

Catharina Belfrage Sahlstrand är ny, uppskattad och driven hållbarhetschef på Handelsbanken. Förhoppningarna är stora på att hon ska föra banken i stora kliv i hållbar riktning.

39. Karin Svensson (66)

Senior projektledare, Sida

Karin Svensson har genom Sida samlat Sveriges 20 största investerare i nätverket Swedish Investors for Sustainable Development som driver på för investeringar som ligger i linje med Agenda 2030. Att FN senare kopierade Karin Svenssons nätverk globalt är självklart ett viktigt erkännande.

40. Anna Graaf (70)

Hållbarhetschef, White Arkitekter

På White Arkitekter arbetar Anna Graaf med allt från arbetet med att nå visionen om en klimatpositiv arkitektur till att utforma stadsplanering utifrån hälsa, barns rättigheter och cirkulär ekonomi. Under 2021 kommer White att accelerera utvecklingen av klimatpositiva projekt, träbyggande och cirkulär arkitektur.

41. Åsa Bergman (72)

Vd, Sweco

Har nyligen utsetts till Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet och leder Sveriges största samhällsutvecklare med stor och viktig katalysatorroll i realiserandet av hållbara städer och infrastruktur.

42. Nora Bavey (73)

Partner på Unconventional Ventures

Serieentreprenör med en mission att skapa mer inkludering och mångfald inom techbranschen för ökad innovation, lönsamhet och engagemang. Nora Bavey har delförfattat en rapport från Tillväxtverket där det konstateras att bolag grundade av en eller flera kvinnor omsätter 45 procent mer än bolag enkom grundade av män.

43. Hayaat Ibrahim (76)

Tf generalsekreterare, Institutet mot mutor

Driver arbetet mot ett korruptionsfritt Sverige framåt och lyckades i sin roll skapa ytor där aktörer från offentlig, privat och ideell sektor kan mötas och få stöd i att göra rätt både hemma i Sverige och utomlands.

44. Evalena Blomqvist (79)

Seniorforskare, Rise

Fortsätter att utveckla framväxten av den cirkulära ekonomin. Har bland annat varit programchef för Mistra Closing the Loop och Resource som är Sveriges största satsningar på forskning och innovation inom hållbar materialanvändning. (Texten är uppdaterad den 4 februari, 2021)

45. Emmy Tollin (81)

Hållbarhetschef på Godel och talesperson för Clipop

Emmy har i sin yrkesroll som pådrivande faktor satt GodEl på kartan. Hon är också talesperson för det klimatpositiva nätverket Clipop som bland annat verkar för att klimatpositivt ska bli en global standard.

46. Louise König (82)

Hållbarhetschef, Ramboll

En av Sveriges mest orädda och erfarna hållbarhetschefer med mer än 20 års erfarenhet inom hållbar affärsutveckling och kommunikation på bland annat Coop, KF och Ikea. Sedan drygt ett år är hon en stark kraft på samhällsbyggaren Ramboll.

47. Sofia Breitholtz (84)

Vd, Reach For Change

Under fyra års tid har Sofia Breitholtzlett en global rörelse med över 1 200 sociala entreprenörer som verkar för ett eller flera av hållbarhetsmålen, med fokus på barn och unga. Rörelsen av entreprenörer startades för tio år sedan och har hjälpt 4,3 miljoner barn runt om i världen till ett bättre liv.

48. Maria Smith (86)

Generalsekreterare, Axfoundation

Har lett Axfoundation sedan sommaren 2019. Under senaste tiden har Maria Smith skalat upp integrationsinitiativet Öppna dörren, uppnått positiva resultat för minskad antibiotikaresistens och utvecklat nya hållbara livsmedelsprodukter på svenska baljväxter och fiskarten brax.

49. Charlotta Brask (88)

Hållbarhetschef, Region Stockholm

Leder, driver och följer upp miljö- och hållbarhetsarbetet i landets största region. Framför allt är upphandling och gröna obligationer viktiga verktyg. Charlotta Brask sitter i styrelsen i European Healthcare Climate Council.

50. Lena Hök (89)

Hållbarhetschef, Skanska

En verklig veteran som placerat sig på den här listan flertalet gånger. Hon är hållbarhetschef i den utmanande byggbranschen där hon bidragit till att Skanska prisats för sitt hållbarhetsarbete av både Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och tidningen Fortune.

51. Malin Strand (91)

Projektledare, Fossilfritt Sverige

Projektledde de 22 branschfärdplaner som nu tagit Svante Axelsson till förstaplaceringen av den här listan. Som sidekick till hio är hon en viktig kugge för industrins omställning.

52. Anna Jöborn (95)

Vd, Mistra

Anna Jöborn är byggnadsingenjören med fil dr i mikrobiologi som nu leder Mistra och som i hela sitt yrkesliv drivit på för hållbar utveckling och en bättre miljö. Senaste tiden har hon också haft ett finger med i lanseringen av FN:s årtionde för havsforskning.

53. Ylva Johnson (96)

Chefredaktör, Sveriges Natur

Med ett flertal Guldspadar i bagaget driver Naturskyddsföreningens tidning, Sveriges Natur, på den politiska agendan med sin undersökande journalistik. Ylva Johnson har länge styrt arbetet på redaktionen. En ytterligare stark kraft bakom Sveriges Naturs framgångar är givetvis också Malin Crona, som varit tf chefredaktör de senaste åren.

54. Lin Lerpold (98)

Docent och chef för Center for Sustainability Research, Handelshögskolan i Stockholm

Med väl avvägd kritik mot ljumma hållbarhetsinitiativ påverkar Lin Lerpold det svenska näringslivet på riktigt. I sin roll på Handelshögskolan i Stockholm formar hon dessutom nästa generations beslutsfattare.

55. Gunnela Hahn (100)

Chef för ansvarsfulla investeringar, Svenska kyrkan

En hållbarhetsaktivist med 8 miljarder kronor i ryggen ger makt och stora påverkansmöjligheter.