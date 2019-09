Solelsprojekt lyfter fattiga med mindre miljöpåverkan

För att rädda klimatet behöver utvecklingsländer hoppa över klimatskadliga utvecklingssteg och gå direkt på modern, miljöanpassad teknik. Ett svenskt biståndsprojekt sägs ha lyckats med det.

Att betala en månadsavgift för sin elförbrukning tills man äger sin egen småskaliga solcellsanläggning. Det är en metod som använts inom det svenska biståndsorganet Sidas projekt på landsbygden i Zambia. Projektet heter Beyond the Grid Fund for Zambia, BGFZ, och syftar till att öka tillgången till elektricitet, förbättra fattiga människors möjligheter att livnära sig och katalysera ekonomisk aktivitet i Zambia.

Den nya solelen ger människor el, som inte tidigare haft tillgång till det, och som i annat fall kanske skulle behöva använda sig av el från engångsbatterier, fotogen eller dieselaggregat. Även jämfört med en storskalig elnätsutbyggnad ger satsningen mindre utsläpp och mindre ingrepp i naturen.

På två år har nästan 800 människor på det här sättet fått tillgång till ren och prisvärd elektricitet, och innan projektet är slut blir 1,6 miljoner människor uppkopplade, enligt Sida.

”Man kan säga att vi satsar storskaligt på småskalig el och helt hoppar över steget med ett fast elnät. Det gör det lättare för människor att läsa läxor, ladda mobiler och datorer och kyla mat. El skapar också jobb, genom möjligheten att driva butiker och andra småföretag”, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin i en kommentar.

Merparten av kostnaden uppges inte betalas av Sida utan av lokala, småskaliga energientreprenörer som valts ut med tanke på möjligheterna att långsiktigt leverera tjänsterna, samt av externa finansiärer som tror på affärsmodellen. Det sker genom en fondlösning som nu ska expandera till Burkina Faso, Liberia och Moçambique.

Projektet är ett av femton projekt som i dag tilldelades FN:s klimatpris.