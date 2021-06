Avhandling: Här är riskerna med frivilligorganisationernas företagssamarbeten

Det finns stora risker för ideella organisationer att knyta nära samarbeten med vinstdrivna företag. Det konstateras i en ny doktorsavhandling som går igenom tillgänglig forskning. Avhandlingen konstaterar bland annat ideella organisationers identitet kan påverkas negativt av täta samarbeten med näringslivet, något som motsäger en spridd uppfattning om att gränsöverskridande samarbeten skapar de mest effektiva och innovativa lösningarna på hållbarhetsproblemen.

Heido Herlin, som skrivit doktorsavhandlingen ”Cross-sector partnerships between companies and not-for-profit organizations within corporate social responsibility: Aspects of legitimacy”, menar också att riskerna för den ideella organisationen ökar ju större och mer globala företaget de samarbetar med är.

”Det här beror på företagens komplicerade leverantörskedjor där någon av underleverantörerna kan råka ut för skandaler vilket får företagets rykte att svartmålas. Detta kan i sin tur påverka även samarbetspartners rykten”, säger Heidi Herlin i en kommentar.

I avhandlingen, som läggs fram vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, tar som ett exempel upp ett samarbete mellan WWF och Coca-Cola där samarbetet mötte kritik och anklagelser om greenwash. En slutsats som Heidi Herlin drar i avhandlingen är att ideella organisationer så långt som möjligt ska sträva efter efter tidsbestämda projekt som de själva kan styra med egen personal.



Läs avhandlingen