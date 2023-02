Axfoods Åsa Domeij är årets bästa hållbarhetschef

Texten uppdateras



Fyra nominerade, en vinnare. Årets bästa hållbarhetschef heter Åsa Domeij och är hållbarhetschef på livsmedelskoncernen Axfood, där bland annat Hemköp och Willys ingår. Utmärkelsen, som Aktuell Hållbarhet delar ut tillsammans med organisationen Ledarna, presenterades vid lunchtid på fredagen.



– Det känns fantastiskt kul förstås. Ett sånt här pris lyfter verkligen företagens hållbarhetsarbete på ett fantastiskt sätt, sa Åsa Domeij själv under livesändningen.



Årets jury bestod av Ylva Bergman (Aktuell Hållbarhet), Mikael Salo (sammankallande, Di-gruppen), Andreas Miller (Ledarna), Angelica Lips da Cruz (ALDC Partnership) Andreas Follér (Scania, vinnare 2021), Suzan Hourieh Lindberg (The Social Few) och Tommy Borglund (Örebro universitet).



– Det behövs ett modigt och strategiskt ledarskap och därför har Aktuell Hållbarhet delat ut det här priset sedan 2014, sa jurymedlemmen och Aktuell Hållbarhets chefredaktör Ylva Bergman under sändningen.

– Hållbarhet är verkligen affärsnytta. Det handlar inte bara om någon goodwill-sak och vi kunde se under den här processen att hållbarhetscheferna fått en mer central plats i företagen, sa Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna, som även han deltagit i juryarbetet.



Åsa Domeij började sitt arbete på Axfood 2008. Hon har tidigare varit riksdagspolitiker för Miljöpartiet och arbetat på SLU.



En längre intervju med Åsa Domeij, där hon berättar om sin roll, sina utmaningar, när det är som tuffast och som roligast, kan du läsa här.



Förutom Åsa Domeij var även Jenny Fridh (Synsam), Pär Larshans (Ragn-Sells) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) nominerade.