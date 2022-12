God jul, Hållbarhetssverige! Här är redaktionens julklappar till er!

Ett helt nytt superdepartement, en gåva till klimat- och miljöministern vi sänt. Foto : Henrik Montgomery/TT

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) får ett helt nytt departement

Det är bråda dagar i regeringskansliet. Det dammiga miljödepartementet ska läggas i boxar och slås ihop med näringsdepartementet. Ring in det nya och ring ut det gamla, som den gamle Tennyson skaldade en gång. Men istället för att Romina Pourmokhtari ska trängas med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) så utser vi Romina Pourmokthari till ny hållbarhetsminister för ett nytt grandiost superdepartement: Hållbarhetsdepartementet DeLuxe, där kan både näring och energi gärna få husera – om de håller sig på mattan. Men framförallt handlar det om att under spektakulära former ta fram konkret politik, visioner och framtidshopp som ska rullas ut i rasande fart.

Arla får en revisor, så slipper de fler klagovisor. Foto : Janerik Henriksson/TT

Arla får en riktigt klurig revisor

Arla har felaktigt rapporterat en stor minskning av utsläpp och hållbarhetschef Victoria Olsson förklarat misstaget bland annat med att: ”Alla som har arbetat med beräkningar av scope 3-utsläpp i primärproduktion vet hur klurigt det är.”

Det handlar om att en minskning på 1 procent i utsläpp från verklighetens mjölkgårdar blivit 7 procent i rapporten. Arla säger de borde tydliggjort att dataunderlaget har förbättrats och därför inte blir helt jämförbart bakåt

Nu vill vi ge Arla en riktig påläst och kunnig revisor med hållbarhetskompetens som kan kan hålla i rodret och styra ut Arla mot lugnare vatten.

Charlotta Sörqvist får ett besök på turkiskt spa, vi hoppas det blir en härlig da'! Foto : Pressbild, Getty Images

Charlotta Sörqvist, Sveriges chefsförhandlare på Cop 15, får ett turkiskt ångbad

En fiktiv julklapp går till Charlotta Sörqvist, Sveriges chefsförhandlare i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald vid FN-mötet Cop 15 i Montreal. Hon är en av de som med hårt arbete lagt grunden för att ett ”Parisavtal” för naturen faktiskt blev verklighet i Montreal. Till följd av covidkrisen blev det ovanligt långdragna och svårhanterliga förhandlingar, där hon som internationell ordförande för den tekniska och vetenskapliga kommittén SBSTTA varit med och lagt grunden för det nya globala ramverket för biologisk mångfald, Global Biodiversity Framework.

Efter Rysslands oväntade kupp på tisdagsnatten står det klart att Charlotta Sörqvist inte kan andas ut utan får fortsätta som ordförande på obestämd tid. Men senast vid nästa partsmöte Cop 16 i Antalya, Turkiet år 2024 ska hon kunna kliva ner från ordförandestolen. Så för att hon ska få en välförtjänt återhämtning efter Montreal och samtidigt förbereda sig inför det turkiska ordförandeskapet får Charlotta Sörqvist, av tomten, ett fiktivt presentkort till ett turkiskt hamam i den svenska huvudstaden, inte alltför långt från det snart nedlagda miljödepartementet.

Grön och stabil energi, i julklapp till svensk industri. Foto : Sara BIix/Press

Den gröna industrin får ny kraft

Hybrit och alla andra som ska göra gröna produkter, liksom de som satsar på eldrivna transporter ska få den elkraft de behöver. På önskelistan står att den ska ge stadig ström utan avbrott, vara utsläppsfri och inte skada naturen eller vara farlig på något annat sätt. Gärna billig, eller i alla fall inte väldigt dyr. Fusion verkade lovande ett tag, men verkar mer tveksam nu, och vindturbinerna snurrar ju inte jämt så den gröna branschen behöver något riktigt nytt och fint. Vi hoppas att Tomten har något att erbjuda.

En påse full med gull, så inte entreprenörerna går omkull. Foto : elise_kurenbina/Getty Images

Svenska startupbolag – en stor påse pengar

2022 blev ett utmanande år för världens ekonomi och 2023 ser…tja, inte lovande ut, av allt att döma. Svenska gröna startupbolag märker redan av att investerare drar öronen åt sig i ett läge där börsvärden sjunker samtidigt som räntor skjuter i höjden. Och just de gröna startupbolagen är beroende av ett långsiktigt stöd och samarbete för att säkra att tekniken fungerar. Vi får väl se om Jultomten har möjlighet att göra någon investering nästa år, eller skänka en stor påse pengar till svenska innovatörer – men kanske har även Tomten dyra elräkningar att brottas med.

Ingen rast och ingen ro, när svenska staten ser över sitt bo. Foto : eternalcreative/Getty Images

Mer tid till alla remissinstanser

En genomgång av de remissvar som inkommit under hösten i olika miljö- och klimatrelaterade frågor visar att remissinstanserna verkar ha åtminstone en sak gemensamt: en önskan om mer tid. Regeringen Kristersson har inte direkt varit frikostig här, utan ofta handlar det om bara några dagar från utskick till dess att svaren ska ha inkommit. Exempelvis Sveriges kommuner och regioner skrev i ett av sina svar under hösten att ”det är anmärkningsvärt att denna remiss (om reseavdraget, red. anm.) har skickats ut med en svarstid på knappt 7 arbetsdagar, en enligt SKR orimligt kort remisstid för denna typ av förslag”.

Ytterligare ett exempel är Världsnaturfonden som nyligen skrev att man ”är mycket kritiska till hur ärendet (om vattenkraften, red. anm.) har beretts och anser att remisstiden utan godtagbara skäl har varit anmärkningsvärt kort”.

Mer tid verkar således vara något som stora delar av Miljösverige efterfrågar just nu.