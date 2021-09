Opåverkat hållbarhetsarbete för små och medelstora företag

Av 300 tillfrågade företag i Skåne med upp till 50 anställda är det få som ser att hållbarhetsarbetet har påverkats av coronapandemin. 71 procent av de tillfrågade företagen uppger att pandemin inte har förändrat takten i hållbarhetsarbetet, samtidigt som 10 procent menar att takten har minskat och 12 procent att takten har ökat.

”Undersökningen visar att småföretagen inte dragit ner på sitt hållbarhetsarbete utan att dessa frågor fortsatt att drivas under pandemin. Faktiskt svarar nästan hälften att de fått insikt i just vikten av hållbarhetsfrågor under den tuffa tid som varit”, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne som låtit genomföra Novusundersökningen, i en kommentar.

57 procent av företagen svarar även att vikten av en aktiv omvärlds- och riskanalys är en viktig lärdom till följd av pandemin. En tredjedel av företagen anger även att de skjutit upp planerade investeringar. När de investeringarna nu ska genomföras pekar vart sjätte av företagen att det handlar om investeringar i form av ökad personalstyrka eller satsningar på personalens trivsel. Den främsta typen av investeringar handlar om maskiner och produktionsutrustning.