Så har digitala möten förändrats sedan pandemin

Att jobba på distans är numera väletablerat i samhället. Nu kommer också allt mer forskning i ämnet. I en artikel i Harvard Business Review beskrivs en undersökning som tagit sig an frågan om hur digitala möten har förändrats under de senaste åren.

Det var i takt med att Covid-19 spreds runtom i världen som allt kraftfullare rekommendationer kom om att alla de som kunde jobba hemifrån skulle göra det, detta som ett sätt att minska smittspridningen.

I och med detta fick distansmöten ett rejält uppsving. Många såg fördelar med att i större utsträckning jobba hemma och sköta möten via datorn eller mobilen. Men det har samtidigt funnits en oro för hur arbetskulturen på arbetsplatserna skulle påverkas när de mer spontana mötena och samtalen uteblev.

Undersökningen som presenteras i Harvard Business Review tyder dock på att problemen med hemmaarbete förmodligen inte är så stora så många kanske har trott. Fem trender har identifierats:

· Distansmöten har för det första, vilket kanske inte är någon större överraskning, blivit betydligt vanligare de senaste åren.

· Samtidigt har distansmötena blivit tidsmässigt kortare jämfört med tidigare.

· Distansmöten har också blivit mindre, sett till antalet deltagare.

· Distansmöten har samtidigt även blivit betydligt mer spontana, vilket delvis gör att tidigare farhågor kommer på skam. Det är framför allt ej schemalagda tvåpersonsmöten som blivit vanligare.

· Slutligen framgår av undersökningen att de som slutar på sina jobb generellt sett har deltagit i färre distansmöten än andra.

Undersökningen genomfördes genom att samla in metadata från alla möten som hållits på tio större globala företag via bland annat Zoom och Microsoft Teams under ett visst antal veckor 2020, 2021 och 2022.