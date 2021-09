Varning för tekniklösningar på klimat- och miljöproblem

Teknologisk innovation har traditionellt stått i fokus för att lösa miljö- och samhällsutmaningar i Europa. Men även om tekniska lösningar kan bidra med en rad förbättringar finns det tydliga risker med utebliven effekt och nya problem till följd av lösningarna. Den varningssignalen skickar nu den europeiska miljömyndigheten EEA i en ny rapport. Rapporten ”With people and for people: Innovating for sustainability” pekar på att resultaten och effekterna av teknologisk innovation ofta är oförutsägbara och att tekniska lösningar exempelvis kan få negativa rekyleffekter som att genom att förbättrad effektivitet bidra till ökad konsumtion.

Den teknologiska utvecklingen behöver därför enligt EEA ta hänsyn till ett helhetsperspektiv och främja hela hållbarhetsområdet, i stället för att bygga på en enskild affärsmodell som lägger miljömässig och social påverkan på andra aktörer. Som ett exempel nämner EEA produktionen av första generationens biodrivmedel vilken bidrog till avskogning och markanvändning med negativa effekter för biologisk mångfald och ekosystem.



Läs rapporten ”With people and for people: Innovating for sustainability”