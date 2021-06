Miljörättsliga reformer kan falla med januariavtalet

Miljöpartiet och Centerpartiet har båda fått in tunga miljörättsliga punkter i januariavtalet. Nu riskerar en del av dem att falla. Här Per Bolund (MP) och Annie Lööf (C) i samband med gårdagens misstroendeomröstning mot Stefan Löfven.

Foto : Claudio Bresciani/ TT, Anders Wiklund /TT