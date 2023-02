Regeringen ger tillstånd för Kriegers Flak – Vattenfall: Säkerställa lönsamhet nästa steg

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger till TT att allt som behövs rent tillståndsmässigt nu är på plats för att Vattenfall ska kunna bygga den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak söder om Trelleborg.

Tillståndet att bygga vindkraftsparken utfärdades förra året av den dåvarande S-regeringen. Nu handlar det om tillståndet för att anlägga kablar längs havsbotten för att ansluta parken till stamnätet, något som regeringen ska besluta om vid regeringssammanträdet i dag torsdag.

Något statligt stöd för att ansluta havsvindparken till elnätet på land blir det dock inte, då regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna beslutat att ta bort detta vindkraftsstöd.

Så här kommenterar Vattenfall tillståndsbeslutet i ett mejl till Aktuell Hållbarhet:

”Vattenfall tackar för tillståndet. Regeringen har nu säkerställt att alla nödvändiga tillstånd är på plats, vilket är en förutsättning för att ta nästa steg i projektet. Nästa steg är nu att säkerställa att projektet kan nå lönsamhet. Under förutsättning att projektet kan nå lönsamhet bör vi kunna nå ett investeringsbeslut under 2025 samt leverera el till SE4 (elområde 4, reds anm) under 2028.”

Havsvindparken på Kriegers Flak ska kunna producera omkring 2,6 TWh per år, eller el för omkring en halv miljon hem.

Ministern säger till TT att regeringen gör allt för att hantera de övriga vindkraftsparkerna som ligger på regeringens bord så snart som möjligt.