EU:s expertgrupp uppmanar kommissionen att lyssna på vetenskapen om kärnkraft

En grupp medlemmar i EU:s expertgrupp som arbetar fram kriterier i taxonomin, TEG, har nu skrivit till EU-kommissionen och riktar kritik mot att kärnkraftens eventuella inkludering i taxonomin blivit en politisk fråga i stället för att följa vetenskapen.

De medlemmar som skrivit brevet tillhör TEG:s undergrupp DNSH, som står för ”do not significant harm”. Just kärnkraftsfrågan har i TEG hamnat på den gruppens bord då frågan om kärnkraft handlar just om huruvida tekniken kan göra signifikant skada, både i dag och under de hundratusentals år som lagringen ska fungera.

I brevet skriver TEG:s medlemmar tillsammans med ett antal externa experter bland annat att taxonomins arkitektur inte är utformad för att ta hand om risker som har en intergenerationell påverkan och som sträcker sig över tusentals år.

I brevet varnar också gruppen att kärnkraften, även om den enbart ingår i taxonomin som en övergångslösning, för med sig allvarliga inlåsningseffekter.

”En nyckelprincip i EU-taxonomin är att undvika miljöskadliga inlåsningseffekter av aktiviteter”, skriver gruppen och konstaterar att kärnkraftsanläggningar kräver minst 10 år för att byggas och måste vara i drift i 50 till 60 år för att vara lönsamma. Att avveckla ett kärnkraftverk tar enligt gruppen ytterligare 20 till 50 år. Enligt gruppen ger kärnkraften därmed en inlåsningsefffekt på cirka 80-130 år.

Gruppen som nu riktar kritik mot politisering av kärnkraftsfrågan i taxonomin är en minoritet av expertgruppen TEG:s totala antal medlemmar. De som förespråkar att kärnkraften ska inkluderas som hållbar i taxonomin hänvisar också till det faktum att EU:s gemensamma forskningscenter, Joint Research Centre, i somras slog fast att det inte finns något som hindrar kärnkraftens inkludering som hållbar i EU:s taxonomi.



Läs begäran från TEG DNSH:s medlemmar