Studie: Flygets utsläpp växer snabbare än industrins prognos

Flygets utsläpp växer snabbare än vad industrins egna prognoser säger, enligt en ny studie. Höginkomstländer står för en oproportionerligt stor del av utsläppen.

De globala utsläppen från flyget växer snabbare än vad industrin själv förutspår genom den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Under de senaste fem åren har flygets utsläpp ökat med 32 procent enligt en ny analys från International Council on Clean Transportation (ICCT).

”Den årliga sammanslagna tillväxten av utsläpp på 5,7 procent är 70 procent högre än de siffror som användes för att utveckla ICAO:s prognoser som säger att koldioxidutsläppen från internationellt flyg kommer tredubblas till 2050 under business as usual”, skriver rapportförfattarna.

Under 2018 landade utsläppen från samtliga kommersiella flygningar, för passagerare och frakt, på 918 miljoner kubikton. 81 procent av utsläppen kom från passagerarflyg.

Rapporten är framtagen med syfte att ta fram underlag till politiska beslutsfattare. Rapportförfattarna påpekar att varken ICAO eller IATA, det internationella samarbetsorganet för flygbolag, redovisar tillräckligt med information i sin årliga statistik.

”Politiska beslutsfattare kan inte avgöra den exakta mängden koldioxid som kopplas ihop med flyg från individuella länder, eller skilja mellan proportionen av utsläpp mellan passagerarflyg och fraktflyg”, skriver rapportförfattarna.

Analysen visar på en tydlig snedfördelning i utsläpp från passagerarflyg mellan länder under 2018. Höginkomstländer stod för 62 procent av utsläppen följt av övre medelinkomstländer på 28 procent. Resterande 10 procent av utsläppen kommer från lägre medelinkomstländer (9 procent), och låginkomstländer (1 procent).

”Mindre utvecklade länder motsvarar hälften av jordens befolkning men de stod bara för 10 procent av alla utsläpp”, står det i rapporten.

USA, EU och Kina släpper ut mest. EU står för 19 procent av de globala flygrelaterade utsläppen, varav 47 procent kommer från resor inom unionen.