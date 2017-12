Superhjältarna är riktiga klimatbovar

Superhjältar kanske kan rädda oss från en och annan megaskurk men en studie visar att hjältarna själva är riktiga miljöbovar.

Forskaren Miles Traer vid Stanford University har kartlagt nio amerikanska superhjältar för att se hur klimatsmarta de är. Traer har undersökt hjältarnas teknologi, materialkonsumtion och energikonsumtion och sedan utgått från denna information för att mäta deras koldioxidfotavtryck. Resultatet är nedslående.

I sin studie kan Traer bland annat visa att Ironmans dräkt ger upphov till 45 ton koldioxid vid tillverkningen, alltså innan han ens lyft från marken. Om man utgår från serierna ska Ironman dessutom ha tre olika dräkter. När Ironman ska ut och flyga använder han sig av ett par raketskor som förmodligen drivs av raketbränsle. Sammantaget hamnar hans utsläpp på någonstans mellan 252-317 ton koldioxid om året.

Spindelmannen släpper ut minst 36 ton koldioxid varje år bara genom sin väv. Enligt Traer består väven förmodligen av kolnanofiber, det enda material som är starkt och flexibelt nog för att bära Spindelmannens vikt. Att tillverka kolnanofiber i den mängd som behövs till Spindelmannens väv ger upphov till mellan 38-26 381 ton CO2 men eftersom produktionen blir allt mer energisnål för varje år som går räknar Traer med att Spindelmannens koldioxidavtryck ligger nära minimum.

Värst av alla är Batman vars avancerade superdator avger hela 40 000 ton koldioxid, mer än ett helt land. För att skydda honom från eld och kulor bär han en dräkt bestående av nomex och kevlar, något som bidrar med ytterligare 4 ton koldioxid. Då har vi inte ens börjat prata om batmobilen som ju i själva verket är ett energislukande enmans-jetplan som avger enorma mängder koldioxid.

Med tanke på att en vanlig medel-Svensson släpper ut 4,4 ton koldioxid per år är de flesta superhjältarna riktiga klimatbovar. Men lyckligtvis finns det några få hjältar som är i det närmaste klimatneutrala. En sådan är Stålmannen vars superkrafter möjliggörs av att han kan absorbera energi. Enligt beräkningarna i Traers studie absorberar Stålmannen 990kWh per äventyr. Under samma tid gör han av med 707 kWh. Det innebär att han klarar sig på 283 kWh mellan äventyren, det vill säga 11,63 kWh eller 10 000 kalorier dagligen.

Även om Jessica Jones whiskeykonsumtion bidrar till ett ton koldioxid per år så är hon på det hela taget inte värre än en vanlig genomsnittsamerikan som har ett koldioxidfotavtryck på 19 ton per år, men till skillnad från genomsnittsamerikanen kan Jessica flyga och är superstark.