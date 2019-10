SUV-försäljning näst största källan bakom växande klimatutsläpp

SUV-försäljningen har ökat dramatiskt på global nivå under det senaste decenniet. En analys från Internationella energimyndigheten visar att ökningen av SUV:ar på vägarna har bidragit mer till de senaste årens utsläppsökningar än flyget och den tunga industrin.

Försäljningen av fossilbilar har sjunkit under senare år på global nivå, samtidigt som försäljningen av elbilar tar fart. En annan trend som har smugit fram under senare tid är att konsumenter köper allt större och mindre bränsleeffektiva bilar, så kallade SUV:ar, visar en analys från den Internationella energimyndigheten (IEA).

Skiftet mot större och tyngre bilar har lett till att andelen SUV:ar har fördubblats under det senaste decenniet. I dag finns det mer än 200 miljoner SUV:ar på vägarna runtom i världen, jämfört med 35 miljoner under 2010. SUV:ar står för 60 procent av ökningen i den globala bilflottan sedan 2010 och ungefär 40 procent av alla bilar som säljs idag är en SUV, jämfört med 20 procent för tio år sedan.

Trenden syns över hela världen. Ungefär hälften av alla bilar som säljs i USA är en SUV medan andelen är en tredjedel i Europa. Även Kina, Indien och Sydafrika har en hög och ökande andel SUV:ar som säljs.

IEA:s analys visar att SUV:ar är den näst största källan till den globala ökningen av koldioxidutsläpp sedan 2010, efter kraftsektorn. Ökningen av utsläpp från SUV:ar är större än de ökade utsläppen från tung industri, lastbilar, flyg och internationell sjöfart.

SUV:ar konsumerar i genomsnitt 25 procent mer energi än en medelstor bil. IEA:s analytiker konstaterar att den ökade efterfrågan på olja som kopplas till SUV:ar slår ut den minskade efterfrågan som följer av energieffektiviseringar av mindre bilar och försäljningen av elbilar.

”Faktum är att SUV:ar var ansvariga för samtliga 3,3 miljoner fat olja per dag i ökad efterfrågan på olja från passagerarbilar mellan 2010 och 2018, medan oljeanvändningen från andra typer av bilar minskad något. Om konsumenternas efterfrågan på SUV:ar fortsätter växa i en liknande takt som vi sett under det senaste decenniet kommer det kräva ytterligare 2 miljoner fat olja per dag till år 2040″, skriver analytikerna och konstaterar att det skulle slå ut den besparing som närmare 150 miljoner elbilar skulle motsvara.

Här kan du läsa analysen från Internationella energimyndigheten.