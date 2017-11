Svaret på kritiken från Karl-Henrik Robèrt: ”Så tar vi Det Naturliga Steget in i framtiden”

DEBATT För att Det Naturliga Stegets ramverk för strategisk hållbar utveckling ska fortsätta att komma världen till nytta, måste vi låta akademin sköta forskningen och själva fokusera på att hjälpa organisationer att implementera kunskapen. Det skriver Martin Malmros och Richard Blume på Sustain in Time, som svar på kritiken från professor Karl-Henrik Robèrt.

Den 9 oktober publicerade Aktuell Hållbarhet en artikel om att professor Karl-Henrik Robèrt lämnar The Natural Step, organisationen som han grundat och som främjat forskning och bedrivit rådgivning kring hållbarhetsfrågor i över 25 år.

”Mitt beslut beror på att organisationens ledning och administration inte har hållit jämna steg med den vetenskapliga utvecklingen och tycks vara på väg att överge de för mig så viktiga hörnstenarna”, skriver Karl-Henrik Robèrt i ett brev.

Det Naturliga Steget, som varit den svenska delen av den ideella organisationen The Natural Step International, gick i konkurs i februari i år och har nu återskapats under namnet Sustain in Time. Den nya organisationen har nya ägare, ny vd och delvis nya medarbetare. Vi har också en ny strategi för hur vi vill skynda på organisationernas omställning till att bli långsiktigt hållbara. Sustain in Time är sedan september i år medlem i The Natural Step International.

Vi vill gärna förklara hur Sustain in Time ser på den kritik som Karl-Henrik Robèrt riktat mot utvecklingen av The Natural Step i Sverige och internationellt.

Karl-Henrik Robèrt startade Det Naturliga Steget i Sverige utifrån det forskningsinitiativ han ledde, med syfte att skapa en medvetenhet kring hållbar utveckling. Rörelsen växte snabbt och vann stort inflytande som rådgivare till beslutsfattare i näringsliv och offentlighet. Detta ledde till en global expansion och The Natural Step International finns i dag i elva länder.

Kärnan i verksamheten har alltid varit det vetenskapligt baserade ramverket för strategisk hållbar utveckling. När ramverket togs fram fick världen något som tidigare hade saknats: Ett konkret verktyg för alla som ville ställa om till en mer hållbar verksamhet. Karl-Henrik Robèrts bidrag till global hållbar utveckling kan knappast överskattas.

Karl-Henrik Robèrt lämnar organisationen efter en tid av meningsskiljaktigheter med ledningen i Sverige och internationellt, kring driften såväl som strategisk inriktning. Den strategi vi arbetar efter syftar till att renodla The Natural Steps roll som rådgivare, en roll som inte får sammanblandas med den forskning ramverket bygger på. Det finns två huvudskäl till det.

För det första är det avgörande att all forskning är fri och oberoende. Metoder, prövning och publicering är och ska vara en uppgift för akademin och ingen annan. Forskares resultat måste granskas kritiskt av oberoende kollegor.

För det andra vilar The Natural Steps trovärdighet på att vi fokuserar på det vi är bäst på: att hjälpa organisationer och företag att implementera den kunskap som en oberoende forskning ger. Om forskningens och vår roll blandas ihop skadas förtroendet för oss som organisation och för vårt vetenskapligt baserade ramverk. Rollerna kompletterar varandra, men måste hållas åtskilda.

Vår strategi innebär därför inte att vi överger ramverket från The Natural Step – tvärtom säkerställer strategin att ramverket kan fortsätta att komma mänskligheten till nytta under lång tid framöver. Vi fortsätter att föra dialog med ledande forskare inom hållbar utveckling så att teori och praktik utvecklas hand i hand.

Sustain in Time vill ta Karl-Henrik Robèrts arv in i framtiden. En viktig prioritering blir att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vår plan är att digitalt kunna erbjuda metodik, utbildning och praktiska exempel som effektivt kan hjälpa företag och organisationer att bli mer hållbara. Allt arbete kommer att baseras på The Natural Steps ramverk och på FN:s globala hållbarhetsmål.

Allt fler företag ställer i dag om till en hållbar verksamhet, och det finns en tilltagande insikt om att alla måste göra sitt för att värna framtida generationer. Sustain in Time vill bidra till att den utvecklingen får ännu mer fart.

Martin Malmros, vd, Sustain in Time

Richard Blume, senior rådgivare, Sustain in Time