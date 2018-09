Svenskarna ligger i topp när det kommer till återvinning av flaskor och burkar

Enligt en ny rapport ligger svenskarna i topp när det kommer till att återvinna dryckesförpackningar. Under 2017 återvanns 85 procent av alla pet-flaskor som såldes i handeln.

År 2007 pantade svenskarna i genomsnitt 135 flaskor och burkar per person, 2018 uppgick siffran till 183 dryckesförpackningar per person. Bäst på att panta var värmlänningarna som i genomsnitt pantade 324 burkar och pet-flaskor under 2017. Bland kommunerna låg Strömstad på första plats med 3792 dryckesförpackningar per person. Att vissa län och kommuner i Västsverige står ut i statistiken förklaras i rapporten av den omfattande gränshandeln från Norge. I regioner med mycket vinter- eller sommarturism pantas också fler förpackningar än på andra, närliggande platser.

Den främsta anledningarna till att svenskarna pantar är enligt Pantameras rapport att man vill få ut panten, andra anledningar som uppges är att man vill bli av med förpackningarna, att man inte vill skräpa ner, att man vill skydda miljön, att man kan skänka panten till en välgörenhetsorganisation, att de pantade förpackningarna återvinns, samt att återvinningen sparar energi. Enligt Pantamera sparade pantade burkar och flaskor under år 2017 in 355 220 000 kilowatt, jämfört med den energi som skulle gått åt om man tillverkat nya flaskor och burkar från grunden.

Pantamera är ett varumärke som drivas av Returpack och som arbetar för att öka återvinningen av dryckesförpackningar. Varje år ger Pantamera ut Pantrapporten som undersöker hur det svenska pantsystemet fungerar.

Läs rapporten här