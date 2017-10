Sverige bäst i Europa på jämställdhet

Men totalt sett har jämställdhetsarbetet inom EU stått i princip stilla under de senaste tio åren.

Under onsdagen presenterade Europeiska Institutet för jämställdhet sitt årliga jämställdhetsindex. I samband med releasen kunde institutet konstatera att det europeiska jämställdhetsarbetet i princip stått still under de senaste tio åren.

– Jag är besviken, i vissa fall chockad. Vi gör någonting fel, vissa stater erkänner inte att det här problemet finns, sa Vera Jourova, EU:s jämsställdhetskommissionär, i samband med presentationen.

Även om indexet som helhet är nedslående så är siffrorna för Sverige hoppfulla. Sverige ligger toppar listan med 82,6 poäng av 100 möjliga, något som bland annat förklaras av relativt små löneskillnader, många kvinnliga makthavare och att de svenska männen tar jämförelsevis stort ansvar för hushållsarbetet. Tvåa ligger Danmark, följt av Finland, Nederländerna och Storbritannien. Det minst jämställda landet inom EU är Grekland som får 50 poäng.

Gender Equality Index undersöker jämställdhetstrender inom 7 olika områden: våld, arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. De största framstegen under de senaste tio åren har skett inom området makt. Kvinnor fått fler maktpositioner i samhället, även om skillnaden är marginell.

Ladda ner indexet här