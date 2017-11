Sverige toppar internationellt klimatindex

Sverige får bäst resultat i årets Climate change performance Index där 60 av världens länder rankas efter sitt klimatarbete.

Under onsdagen lanserades årets upplaga av Climate change performance Index. Under de senaste 13 åren har organisationerna New Climate Institute, German Watch och Climate Action Network rankat de 60 länder som släpper ut mest växthusgaser för att se hur deras klimatarbete framskrider.

Rankingen bygger på ländernas sammanlagda prestationer inom fyra områden: växthusgasutsläpp, förnybar energi, energianvändning och klimatpolicy. Sverige toppar listan men hamnar ändå på fjärde plats eftersom inga länder uppfyller de krav som gäller för plats 1-3. Sverige har pressat ner sina koldioxidutsläpp mellan 2010-2015. Dessutom använder vi en stor andel förnybar energi, även om det nationella målet för förnybar energi för 2030 fortfarande är för lågt om det globala klimatmålet på en temperaturökning under 2 grader ska uppnås.

Även de övriga nordiska länderna hamnar högt upp på listan. Trots sin olja hamnar Norge på 7:e plats. EU ligger på plats 21 medan länder som USA (56) och Australien (57) hamnar långt ner på listan. Allra längst ner hamnar Saudi Arabien.

Länk till Index