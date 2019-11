Sverige byter chefsförhandlare inför COP 25

Med en knapp månad kvar till COP 25 väljer den svenska regeringen att byta chefsförhandlare.

Sveriges tidigare chefsförhandlare, Johanna Lissinger Peitz, uppges ha fått ett annat brådskande uppdrag av miljödepartementet. Tillfällig ersättare som chefsförhandlare blir Mattias Frumerie.

Mattias Frumerie har deltagit i Sveriges COP 25-delegation det senaste året och arbetar vanligtvis med klimatfinansiering och klimatdiplomati på utrikesdepartementet. Mattias Frumeries uppdrag som chefsförhandlare är tillfälligt och miljödepartementet kommer enligt uppgift att påbörja en rekrytering av en ny permanent chefsförhandlare.

– Jag kommer att vara tillfällig chefsförhandlare tills rekryteringen är klar. Eftersom jag deltagit i delegationen är jag väl förberedd för mötet i Madrid, även om det nu blir i en annan roll. Lyckligtvis har vi ett väldigt bra team som jobbar i delegationen och det känns väldigt bra att vi kommer att kunna förbereda oss tillsammans, säger Mattias Frumerie till Aktuell Hållbarhet.

Mattias Frumerie konstaterar att viktiga frågor under mötet kommer att bli den så kallade artikel 6 i Parisavtalet om handel med utsläppsrätter och en översyn av den så kallade Warszawamekanismen om skador och förluster. Han menar också att mötet i sig är viktigt för att driva vidare på det momentum som skapats under året, bland annat genom klimattoppmötet i New York i september. Hur flytten från Santiago till Madrid påverkar observatörer och sidoevent är enligt Mattias Frumerie svårt att säga i dag.

– Jag hoppas att mötet kommer att genomföras i samma omfattning trots flytten. Chile behåller ordförandeskapet och för dem gäller nu att genomföra sin planering men på annan ort.

Miljödepartementet vill inte lämna några detaljer om Johanna Lissinger Peitz nya uppdrag och varför hon måste lämna rollen som chefsförhandlare med så kort varsel. Det förekommer spekulationer om att uppdraget handlar om ett kommande miljötoppmöte i Stockholm år 2022 och en eventuell roll som klimatambassadör.