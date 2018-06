Sverige har den mest ambitiösa klimatpolitiken inom EU

I en undersökning från Climate Action Network (CAN) rankas Sverige som det EU-land som har den mest ambitiösa klimatpolitiken.

Paraplyorganisationens medlemmar anser inte att det finns något land som gjort sig förtjänt av en förstaplacering och därför hamnar Sverige på andra plats följt av Portugal, Frankrike, Nederländerna och Luxenburg. Trots att Danmark och Tyskland hamnar på placering sex och sju på listan får de hård kritik av CAN som anser att så pass rika länder bör kunna göra mycket mer för klimatet. I botten på rankingen hamnar Polen. På det hela taget anser CAN att majoriteten av de europeiska länderna gör för lite för klimatet. Om länderna inte höjer ambitionsnivån i klimatpolitiken kommer man inte att klara av att leva upp till sina åtaganden i Paris-avtalet menar CAN.

Ladda ner listan här