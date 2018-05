Tåget kan lära av flyget

Tillgänglighet är viktigare än snabbtåg för att flygresor ska ersättas av tågresor, skriver Björn Anderberg i veckans fredagskommentar.

En mig närstående person tog i veckan tågen till Lausanne i Schweiz. Förutom att det kostade mer än dubbelt så mycket som flyget tog det veckor av avancerat googlande och samtal med flera resebyråer innan biljetterna kunde skrivas ut. De innebar fem byten, tåg, buss och båt och ett dygns resande. Det var dessutom så att valet stod mellan att komma fram till slutdestinationen och den överenskomna mötestiden tio timmar för tidigt, tio timmar för sent eller att sova en natt i Hamburg. Lösningen blev några i och för sig trevliga museibesök i Bern och ytterligare ett tågbyte.

Ni har säker hört den här historien förut. Det kan handla om fem tågbyten för att komma till Berlin från valfri svensk stad eller det omöjliga att ta sig med tåg tur och retur Stockholm-Prag utan dyra hotellövernattningar på vägen. Det behövs inte fler exempel för att konstatera att detta är ett av EU-samarbetets största misslyckanden.

Samtidigt är den politiska logiken svårbegriplig i en tid då alla vet att resurser, materialflöden och klimatutsläpp måste hanteras varsamt, inte sedan utan nyss. Det går att införa en skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror så att vi ska slippa köpa nya. Men att reparera och underhålla befintlig infrastruktur, till exempel järnväg, och att logistiskt samordna tågtrafiken i Europa för att minska flygandet, det fungerar inte.

Istället ropas det efter nya snabbtåg i Sverige, som i så fall är i trafik långt efter att Parisavtalet ska vara uppfyllt och som kommer att orsaka stora klimatutsläpp under byggtiden.

Frågan är dock om just snabbhet är lösningen. Som så många gånger förr finns det lärdomar att dra från flyget. För inte så länge sedan, i mitten på 1970-talet, var vi övertygade om att tiden i luften var flygets utvecklingsväg. Concord var framtidsprojektet, i trånga kabiner togs sig 100 resenärer mellan Paris och New York på fyra timmar.

Efter tre decennier dog hela projektet, flyget satsade i stället beprövad teknik och bränsleekonomi. Flyget blev billigare, resan till och från flygplatsen effektiviserades, incheckningen blev digital och förkortades, wifi blev tillgänglig i kabinen och stolarna mer sovvänliga. Ingen längtar längre efter att flyga i överljudsfart.

Nu är det dags att kundanpassa tåget – göra det billigare, enklare och smartare. Biljetten Växjö-Rom ska bara vara en knapptryckning bort, och då ska allt vara löst, mat på resan, en angenäm nattvila och digital access hela vägen. Det ska gå att kliva på i Stockholm, arbeta sova och nätverka hela vägen till Bryssel.

När detta fungerar och tåget på allvar tar marknadsandelar från flyget och blir förstahandsvalet inte bara för de med stort klimatsamveten. Då kan vi börja snacka snabbtåg.

Tills sist. På grund av tidsbrist fick returresan från Lausanne ske med flyg. Ett bekvämt tåg till Genevés flygplats, digital incheckning, minimal väntan. Bra flygväder kapade flygtiden med en halvtimme. Dörr till dörr på fem timmar, och som sagt till halva priset.

Björn Anderberg

Seminarieproducent, Aktuell Hållbarhet