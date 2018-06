Tekniksvepet: Veckans häftigaste gröna innovationer

Solpaneler i form av skärmar och förpackningar av fjädrar. Det är två exempel på grön teknik som presenterats den senaste tiden.

Rent dricksvatten av vattenånga

Var nionde person på jorden saknar tillgång till rent dricksvatten. Med Zero Mass Waters smarta lösning SOURCE omvandlas vattenånga från luften till dricksvatten med hjälp av solceller. Source kan producera 4-10 liter vatten en solig dag, beroende på faktorer som vindförhållanden och luftfuktighet. Lösningen har en inbyggd solpanel som samlar in vattenånga från luften och omvandlar den till vatten. Vattnet kan sedan ledas från taket, trädgården eller var man väljer att samla in det till köket eller det rum där vattenbehållaren står. Source fungerar i olika klimatzoner och har ett batteri som kan användas under molniga dagar då solcellerna inte fungerar. Maskinen använder sig av machine learning för att beräkna om det är säkert att sätta igång processen. Om det är nära minusgrader stänger den ner tills temperaturen stiger igen.

Motionscykel på jobbet

Idag tillbringar många människor sina arbetsdagar stillasittande framför en dator. Det har dokumenterat negativa effekter för vår hälsa och anses öka risken för högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Företaget Loctek har tagit fram en motionscykel för arbetsplatsen. Flexispot Deskcise Pro V9 är en justerbar motionscykel med ett datorbord. Även om motionstempot inte är överdrivet högt så bränner en cyklande person 50 kalorier i timmen, eller cirka 2000 kalorier i veckan. Motionscykeln kan kopplas ihop med företagets stå-skrivbord så att man lätt kan växla arbetsposition, från cyklande till stående. Nu väntar vi bara på att företaget ser till att den kan användas för att alstra el så att du kan driva din dator med den.

Seriekopplade solceller som laddar dina elprylar

Solar Paper är minismå solpaneler som kan seriekopplas för att ladda dina elprylar via usb. Solpanelerna fästs lätt vid varandra med hjälp av magneter så att du kan anpassa storleken till laddningsbehov. Solpanelerna, som tillverkas av Yolk Station, har små öglor som gör det lätt att fästa dem på exempelvis en ryggsäck. Beroende på hur många paneler som länkas samman kan Solar Paper producera mellan 5-15 watt. Om det är sol ute räcker två paneler för att ladda din telefon på 2,5 timmar.

Förpackningar av fjädrar

Det Londonbaserade företaget Aeropowder har lanserat förpackningar som tillverkats av fjädrar från slaktindustrin. Materialet som kallas för Pluumo är designat för att likna polystyren och har samma skyddande effekt utan att innehålla plast. Flera företag i Storbritannien har redan visat intresse för materialet som kan användas för att förpacka djupfryst mat, medicin och andra produkter.

Skärm och solpanel i ett

Solpaneler som fungerar som fönster är en revolutionerande innovation som förhoppningsvis kommer att användas flitigt inom byggindustrin under de kommande åren. Nu vill flera företag vidareutveckla tekniken och hitta nya användningsområden, ett exempel är företaget Strauss-Boltalina Research Group som gör test där man använder sig av organiska fotovoltaiska celler för att tillverka skärmar av solpaneler.