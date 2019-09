Unionen ställer sig bakom klimatmanifestationen

Fackens roll i klimatstrejker har varit en omtvistad fråga. Nu har Stockholms regionstyrelse i Unionen, Sveriges största fackförbund, beslutat sig för att stödja fredagens klimatmanifestation.

Frågan om fackförbundens roll i den globala klimatstrejks-rörelse som Greta Thunberg har satt igång har diskuterats flitigt. De svenska fackförbunden har varit aviga mot att uppmana sina medlemmar att strejka eftersom det inte sägs förekomma någon konflikt mellan arbetsgivare och fack i frågan.

Nu har emellertid Stockholms regionstyrelse inom Unionen, Sveriges största fackförbund, tagit beslut om att stötta sina medlemmar att delta i fredagens klimatmanifestation. Beslutet kom under ett möte för ett par dagar sedan då regionstyrelsens ledamöter, som bland annat kommer från H&M, Systembolaget och Electrolux, beslutade att de ställer sig bakom klimatmanifestationen som arrangeras av Fridays for Future.

– Fridays for Future har förstått att de inte får igenom en politiskt strejk, och då har man istället sagt att vi har en manifestation där vi hoppas att så många vuxna som möjligt deltar. Regionstyrelsen har sagt att om man kan så är det jättebra att man går dit och deltar, säger Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm.

Konkret handlar det om att Unionen Stockholms regionstyrelse har mailat ut information om fredagens klimatmanifestation till 150 000 medlemmar. I mailet framgår det att regionstyrelsen kommer delta på manifestationen, som äger rum på Medborgarplatsen i Stockholm, under parollen ”Facket for Future”. Det har även skickats med länk till en namninsamling från Fridays for Future, som bland annat efterfrågar att Sverige ska föra en politik i linje med Parisavtalet.

Men Jeanette Forss är noggrann med att poängtera att det inte är fråga om att uppmana någon medlem till att delta i manifestationen. Inte heller vill hon uppmana arbetsgivare att underlätta för arbetstagare att gå från jobbet för att delta på manifestationen.

– Nej vi vill inte göra den uppmaningen, vi vill inte uppvigla till något. Vår ingång är fortfarande att dialogen på arbetsplatsen är det viktigaste. Om man vill visa sitt stöd finns det flera möjligheter att göra det, exempelvis genom att man tar ledigt för att gå på manifestationen och eller skriver under namninsamlingen, säger Jeanette Forss.