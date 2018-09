Västkusten skräpigast i Sverige

Bohuslän är det kustområde i Sverige som är mest nedskräpat. Varje timme flyter motsvarande 5 badkar av skräp mot Bohuskusten, det mesta är plast.

Det är sajten Sveriges Miljömål som mätt mängden skräp längs kusterna vid Bohuslän, Kattegatt samt norra och södra Östersjön. Under 2017 uppmättes 14 040 skräpdelar per 100 meter längs Bohuskusten. Det nästan dubbelt så mycket skräp som 2012 då man fann 746 skräpenheter per 100 meter. Det är också betydligt mer skräp än det som uppmätts vid Södra Östersjön/Kattegatt, 125 delar skräp per 100 meter, och Norra Östersjön, 101 skräp per 100 meter.

Siffrorna från Sveriges Miljömål visar också att mängden skräp minskat i bebodda kustområden längs Kattegatt och Östersjön mellan 2012 och 2017. Men längs obebodda kuststräckor har nedskräpningen tvärtom ökat.

Enligt SMHI är det idag främst privatkonsumenter som står för nedskräpningen av havet, till skillnad från under 1980-talet när industrierna stod för den största delen av nedskräpningen. Enligt Håll Sverige Rent kommer 80 procent av skräpet som finns i havet från städer och samhällen och förs ut i hav och vattendrag med smältvatten och regn. Även snödumpning i floder och dåliga reningsverk bidrar till nedskräpningen.

Trots att en undersökning från Håll Sverige Rent visar att 97 procent av svenskarna anser att nedskräpning och plastavfall längs kusterna är ett problem så fortsätter många slänga skräp i naturen. Enligt en annan undersökning som genomförts av Håll Sverige Rent är den främsta anledning som människor uppger till att de slänger skräp på marken ”naturen kommer ta hand om skräpet som en kompost”. På andra plats kommer ”det fanns ingen papperskorg i närheten”.