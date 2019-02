GRETA THUNBERG Vi har inte utnyttjat Greta Thunberg för vår egen vinnings skull. Att berätta om hennes medverkan i vår stiftelse i ett prospekt handlar om att följa lagen – och att stötta den framväxande klimatrörelsen. En ambition som vi helhjärtat delar med familjen Thunberg. Det skriver Ingmar Rentzhog, vd för We Don’t Have Time.

I dagarna har Svenska Dagbladet rapporterat om We Don’t Have Times relation med klimataktivisten Greta Thunberg. Rubriker som ”Bolag använde Greta Thunberg som dragplåster – drog in 10 miljoner” har använts. Vi har fått många frågor om vår verksamhet och hur den är uppbyggd. De frågorna vill vi besvara i den här artikeln.

Precis som Greta Thunberg själv uppgett startade allt med en mejltråd i augusti där jag fick höra att barn skulle skolstrejka för klimatet utanför riksdagen. Den 20 augusti, när jag lämnat mina egna barn på förskolan, gick jag förbi platsen. Där satt Greta Thunberg, ensam. Ingen stannade och pratade med henne. Alla gick förbi. Greta Thunbergs strejk berörde mig starkt, både som klimatengagerad och som pappa. Samma dag berättade jag om hennes strejk i ett personligt inlägg och i sociala medier där jag uppmanade mina följare att gå förbi och stötta henne. Inlägget blev snabbt viralt.

We Don’t Have Time har sedan dess lyft fram hennes initiativ i sociala medier och hjälpt till genom att koppla samman henne med enskilda journalister och andra klimatengagerade personer. Vi har helt enkelt försökt stötta hennes kampanj, precis som vi gör med andra bra klimatinitiativ. Det är vi stolta över.

Greta Thunberg har också varit oavlönad ungdomsrådgivare till stiftelsen We Don’t Have Time mellan november 2018 och januari 2019. Hon avslutade engagemanget den 1 februari för att vara helt oberoende av organisationer och helhjärtat kunna fokusera på sin skolstrejk för klimatet.

We Don’t Have Time är ett så kallat good cause-företag som vi startade för två år sedan. Vår drivkraft är att vara en del av klimatrörelsen genom att bygga ett socialt nätverk där användarna kan påverka och driva på för den transformation av vår värld som är absolut nödvändig. I april lanserar vi vår digital plattform där alla som vill kan starta en kampanj, hylla eller kritisera vad företag och politiker gör ur klimatsynpunkt samt ge dem sina egna förslag och tips. Och det är bråttom. Utan nya strategier som ifrågasätter status quo – som att skolstrejka utanför riksdagen eller bygga ett helt nytt socialt nätverk – så kommer klimatrörelsen inte att lyckas.

Under hösten 2018 utlystes en nyemission, i syfte att få in mer kapital till bolaget. Vid en nyemission måste ett finansiellt dokument tas fram med information till potentiella investerare, ett så kallat prospekt. Det är ett juridiskt dokument som Finansinspektionen kräver skall upprättas. Vi har i dag över 500 aktieägare som alla är väl informerade om att bolagets primära syfte är att vara en katalysator för klimatrörelsen.

Det stämmer att Greta Thunberg omnämns elva gånger i det 120 sidor långa prospektet. Finansiella prospekt måste enligt lag beskriva bolagets organisation och verksamhet så transparent som möjligt, för att kunna utgöra beslutsunderlag för potentiella investerare. Dels omnämns hon i och med sin dåvarande roll som ungdomsrådgivare i stiftelsens styrelse, dels i samband med fyra av de aktiviteter som stiftelsen har genomfört. Därför är det missvisande att antyda att vi i det finansiella dokumentet ”använde Greta Thunberg som dragplåster”, när det i själva verket är fråga om ett lagkrav.

Nyemissionen marknadsfördes mot potentiella investerare, bland annat i en helsidesannons i Svenska Dagbladet. Ingenstans i marknadsföringsmaterialet nämns Greta Thunberg. Vi är tacksamma att Svenska Dagbladet skrev en rättelse i onsdagens tidning att vi inte använt Greta Thunberg i vår reklam för nyemissionen.

Däremot fick ingen av de engagerade i stiftelsens styrelse – inklusive Greta Thunberg – förhandsinformation om att detta prospekt skulle upprättas. Helt enkelt för att bolaget och stiftelsen är separata enheter, där bolagen följer bolagsförordningen och dess krav på information.

Jag har personligen bett familjen Thunberg om ursäkt för att vi inte varit tydligare gällande vad som skulle ingå i det finansiella prospektet – och familjen har godtagit vår ursäkt.

Vi ställer oss alltså frågande till anklagelser om att vi ”utnyttjat Greta Thunberg för vår egen vinnings skull”. Syftet med bolaget är att skapa engagemang och ge fler människor verktyg att påverka företag och beslutsfattare att bidra till klimatomställningen. Det är därför jag har valt att lämna finansbranschen och att driva We Don’t Have. Hade min drivkraft varit att snabbt tjäna så mycket pengar som möjligt hade jag stannat kvar inom finansbranschen och fortsatt med ”business as usual”.

Ingmar Rentzhog

initiativtagare och vd We Don’t Have Time