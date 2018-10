Vilket börsbolags affärsstrategi är mest hållbar? Snart vet vi.

Hållbarhetsutmaningar förändrar snabbt spelplanen och förutsättningarna för näringslivet. Bolag med en framsynt affärsstrategi som inkluderar hållbarhet kommer sannolikt på sikt belönas på sista raden. Snart vet vi vilka dessa börsnoterade bolag är i tre tunga sektorer. Här kommer en rapport från arbetet med att genomföra en hållbarhetsrankning av börsbolag.

I april månad berättade Aktuell Hållbarhet och Dagens industri om vår gemensamma satsning Hållbart Näringsliv. En gemensam redaktionell produkt föddes, arbetet med konferensen Hållbart Näringsliv den 27 november påbörjades, och Lunds universitet fick uppdraget att utforma en rankningsmodell som värderar och mäter ett företags hållbarhetsarbete.

De senaste månaderna har delar av vår arbetstid förlagts på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med en fantastisk samling personer som diskuterat och gett olika perspektiv på frågan: Vad i ett företags hållbarhetsarbete skapar värde? Vilket behov har ägare och investerare av information om ett bolags hållbarhetsarbete? Hur går det att mäta och hur ska det värderas?

Med utgångspunkt i dessa och många andra frågeställningar har en rankningsmodell utformats och nu pågår arbetet med att samla data och information från OMX Nasdaq-noterade bolag som tillhör GICS-industrigrupperna; kapitalvaror, konsumtionsvaror och -kläder, material och detaljhandel. Över 100 bolag ingår alltså i första årets rankning.

Förutom en kartläggning av information i företagsrapporter och hemsidor innehåller rankningen ett frågeformulär där företag uppmanas att komplettera med information om arbetet med de globala målen, miljö, klimat, mänskliga rättigheter, anti-korruption och medarbetare.

Om en dryg månad kommer vi att ha en bild av hur bolagen som inkluderas i rankningen presterar och en möjlighet att jämföra bolagen sinsemellan. Vi kommer att få en bild av hur de mest ambitiösa och bästa bolagen prioriterar, presterar och kommunicerar.

Många hållbarhetsutmaningar, inte minst inom klimatområdet, förändrar spelplanen och förutsättningarna för näringslivet och dess branscher. De bolag som inte förstår och kan hantera detta utsätter sig för allt större affärsrisker – samtidigt som de bolag med framåtlutad affärsstrategi som inkluderar hållbarhet sannolikt på sikt belönas på sista raden.

Bolagsrankningen lanseras under november månad. Den fördjupas och diskuteras också på konferensen Hållbart Näringsliv.

Följande personer och organisationer bidrar i arbetet med att utforma rankningsmodelllen:

Susanne Arvidsson, Associate professor at Lund University School of Economics and Management, driver arbetet med att utveckla och genomföra bolagsrankningen.

Rankningens advisory board består av bland annat följande personer:

Cecilia Chatterjee-Martinsen (Chief Executive WaterAid Sweden)

Petra Hallebrant (Secretary General at UN Association of Sweden)

Erik Hedén (CEO and founder of SB Insight)

Anita Lindberg (Chairman at SWESIF and ESG analyst at Alfred Berg)

Nyamko Sabuni (Executive Vice President Sustainability at ÅF)

Mikael Salo (Editor in chief at Aktuell Hållbarhet)

Jenny Stiernstedt (Reporter and editor at DI Hållbart Näringsliv)

Lars Söderfjell (Head of Equities & Allocation at Ålandsbanken and Chairman Valuation Committee at SFF)

Torbjörn Westman (Head of Assurance Services at KPMG and Chairman for FARs spec. group sustainable development)